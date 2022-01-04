台南市經濟發展局今日市政會議專案報告指出，台南市整體用電110年1月至10月總售電量67.41億度，相較於109年同期67.81億度，下降0.6％。(經發局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市整體用電去年1月至10月總售電量67.41億度，相較前一年同期67.81億度，下降0.6％，不過，唯一用電增加的是住宅部門用電，分析去年1至10月與前年同期住宅部門用電，成長率為1.5％，以家庭用戶為最大宗，占96.5％，漲幅為1.5％，推估是受疫情影響，居家辦公及線上教學，造成家庭用電增加。

台南市政府配合能源局推動「縣市共推住商節電行動」即將告一段落，但新的節電計畫—「節電夥伴節能治理與推廣計畫」，已獲經濟部評比特優，可獲最高額補助1000萬元。

台南市經濟發展局今日市政會議專案報告指出，台南市整體用電110年1月至10月總售電量67.41億度，相較於109年同期67.81億度，下降0.6％。市長黃偉哲表示，希望透過評比升化節能節電目標，讓用電數繼續減少，特別是針對公部門，學校或公共場所節能評比，他強調，節能節電目標是活動舉辦多，用電卻沒增加。

經發局表示，台南去年整體用電相較2020年同期用電成長的是住商部門；相較於2020年同期用電減少者，則有服務業部門、農林漁牧業部門、機關部門。

分析去年1至10月與前年同期住宅部門用電，住宅部門用電成長率為1.5％，以家庭用戶為最大宗，占96.5％，漲幅為1.5％。去年1至10月與前年同期服務業用電分析，服務業用電成長率為-2.6％，以800KW以下與表燈營業比最高，其中800KW以上用戶用電成長率漲幅為-4.4％；可能與疫情5至7月升級為防疫三級警戒，因此，服務部門用電顯著減少。

此外，針對商圈或商業街區小型用戶的節電改造計畫，補助總經費50％，每案最高補助1萬5000元，已受理36家服務業者申請，以「營業場所燈具更換為LED燈」最多，其次為「冷氣機清洗」。

針對中大型服務業補助總經費80％，分別是大型服務業（800kW以上）每案最高補助20萬元，中型服務業（51~799kW）每案最高補助15萬元。在菜市場、農業與校園方面，更換節能設備前後節電度數，平均每小時可節省約17.8度電，每年可節省6萬4080度電。