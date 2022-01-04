搶攻尾牙春酒商機，台北萬豪酒店自即日起至2022年3月31日於Lobby Lounge推出「海陸豪時光」尾牙春酒聚餐專案，軟嫩可口的爐烤美國肋眼牛排、波士頓龍蝦義大利麵、鮑魚大蝦炭烤拼盤、黃金香烤春雞、肥美德式脆皮豬腳，再贈軟性飲料暢飲，海陸饗宴六人6000元+10％，加價至8000元+10％即可升級精選紅白酒、小麥生啤暢飲。

台北萬豪酒店體貼上班族小型聚餐需求，主廚精心設計六人份海陸饗宴菜單，集合人氣菜色上桌。人氣最夯「爐烤美國肋眼牛排」，嚴選油花分佈均勻、軟嫩可口的美國肋眼牛排，以迷迭香、百里香、大蒜調味後低溫爐烤而成，滋味迷人；經典不敗「德式脆皮豬腳」，將肥美豬腳以義式香料醃製入味，水煮後再入烤箱酥烤使表皮酥脆，脆皮豬腳膠質Q彈不油膩，搭配主廚自製德式酸菜解膩又唰嘴。

「波士頓龍蝦義大利細扁麵」採用肉質飽滿的波士頓龍蝦，以濃郁龍蝦頭醬汁為基底，再加入細扁麵香炒而成。彈牙鮮嫩的龍蝦肉搭上吸附飽滿醬汁的義大利細扁麵條，香氣四溢。最佳佐酒菜色「碳烤海鮮拼盤」嚴選鮮美小卷、海大蝦、九孔鮑魚等，以海鹽、黑胡椒佐味後炙烤而成，鮮甜海味直端上桌。「爐烤香料風味春雞」、「燻鮭魚凱薩沙拉」，以及炭烤季節時蔬、爐烤野菇、松露薯條和主廚精選甜點，整套美饌搭配三小時軟性飲料暢飲只要6000元+10％。若想要讓聚餐更加暢快盡興，可以加價至8000元+10％升級精選紅白酒、德式小麥生啤、軟性飲料暢飲。

台北萬豪酒店「海陸豪時光」尾牙春酒聚餐專案，餐點皆為六人份，每日接待組數有限須提前訂位。不適用於累積萬豪旅享家點數，亦不得與其他優惠或折扣併用。

【禁止酒駕。飲酒過量，有害健康】