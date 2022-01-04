鄒族傳統建築「赫夫」，在信義鄉久美國小重現。（廖志晃攝）

眾人將火引進到火塘，象徵鄒族傳統文化薪火相傳。（廖志晃攝）

久美國小古謠隊，吟唱歡樂歌及舞蹈。（廖志晃攝）

信義鄉久美部落包括鄒族及布農族人，為傳承鄒族文化，南投林管處與台大林管處，邀請阿里山鄒族長老安孝明，號召久美與山美部落青年，在久美國小校園搭建鄒族傳統建築「赫夫」，讓消失70多年的傳統建築重現。

「赫夫」4日落成啟用，包括林務局副局長廖一光、南投林管處長李政賢、台大林管處長蔡明哲、南投縣教育處長陸正威、信義鄉長全志堅及議員全文才、久美國小校長田春梅及久美鄒族發展協會理事長甘萬德，都到場見證，並以鑽木取火方式，將火引進到火塘，象徵鄒族傳統文化薪火相傳。

鄒族傳統建築赫夫以國產柳杉、孟宗竹、桂竹及五節芒為主要建材，並以手工將黃藤綑綁構造物，搭建過程從原木立柱、上梁、地板回填夯實、火爐基座砌石及屋頂3層芒草綑綁鋪設等，部落族人及國小師生都共同參與，體驗鄒族取之大自然的生活智慧與美學觀念。

安孝明表示，黃藤過去是搭建家屋、綁梁柱不可或缺的材料，黃藤必須先去除外殼刺、剖藤及去掉藤肉，經過日曬或煙燻，將水氣去除，使用前再泡水軟化，且不同處必須以不同方式做綑綁固定。

廖一光指出，林務局為回復原住民族自然資源權利，持續推動共同經營管理部落及周邊的林班地，包含森林產物採取、林下經濟發展、狩獵自主管理、步道維護管理、部落體驗旅遊及協助山林巡守等，期待能與原住民族共同守護山林、共享山林資源，實現「權利分享、責任分擔」的共管精神。

李政賢表示，久美是南投縣唯一有鄒族及布農族共同生活的部落，然而部落已沒有鄒族傳統建築，為協助保留及傳承原民文化，南投及台大林管處，以國產優質木材、竹材協助設置鄒族傳統建築，期待未來成為鄒族傳統文化的教育場域。

蔡明哲表示，台大實驗林致力於森林經營管理、重視在地關係，與在地共存共榮，與社區互動緊密，積極輔導轄區周邊鄉鎮社會經濟及產業發展，將森林資源研究、教學、保育、示範經營成果傳導給社會大眾。並以「永續森林，利民福國」原則，實現「SDG15陸地生態」永續發展，透過食農教育、木工技藝研習課程及原民新風格服飾配件設計研習工坊、與在地原住民社區協會合作巡守，協助原住民文化技藝傳承保存及農產業永續發展。

全志堅表示，信義鄉原本是鄒族的傳統領域，因此，他很重視鄒族文化的傳承，希望未來與林務局、台大及南投林管處建立更緊密的夥伴關係，致力推動社區產業、文化傳承等工作。

田春梅感謝林務局及台大林管處，協助久美國小植入鄒族的靈魂，讓未來學校的原住民族文化課程，「鄒」圍都充滿著「農」濃的文化氣息，成就完整的Cou＆Bunun。