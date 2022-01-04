生活總是有許多讓我們無奈的事情，逼得我們不得不去說謊。運勢命理網站「靈匣網」指出，雙魚座、摩羯座、天秤座、雙子座、巨蟹座的人，習慣用善意的謊言來解決問題。

▍雙魚座

對於雙魚座的人來說，感情是他們生活中很重要的一部分，他們待人真誠，只要是雙魚認定的人，他們會盡全力去保護，把對方的情緒看得很重要。所以當朋友遇到傷心的事情時，雙魚在安慰的時候就會編一些謊言，只是為了能夠讓朋友走出來。對於愛情，雙魚會用謊言來解決兩人之間的矛盾，給對方打造一個完美的自己，只為了讓對方能不離開自己，即使這段愛情不真實。

▍摩羯座

都知道摩羯是老實的代表，他們總是在默默付出，不懂得展示自己，但是他們還有另一面，經常說謊。要讓摩羯說謊的對象必須是自己非常重視的人，當與那人的感情出現危機的時候，摩羯會選擇用謊言的方式來挽回這段感情，呈現一個不真實的自己。對於摩羯來說，他們自己感覺這是為你好，但卻沒有考慮對方是不是想要，對於兩人的感情是非常不利的，謊言的泡泡總有破的一天。

▍天秤座

天秤座是一個穩重的星座，給人一種很成熟的感覺，但是他們卻常說謊。天秤的說謊對象一般是不太熟悉的人，他們靠這種無傷大雅的謊話來拉近與對方的關係。天秤怕麻煩，所以在與對自己不太重要的人有矛盾時，天秤選擇用說謊來解決，因為很少會有後續的接觸，即使謊言被戳破也沒關係。還有就是對於感情天秤也是會說謊，因為害怕爭吵、有矛盾，就用這種方式來解決，沒有惡意，只是不想傷了感情。

▍雙子座

雙子座的人情商高，思維很敏感，能發現周圍人的情緒變化。因此雙子總是能發現你的不開心然後哄你，用些甜言蜜語。所以你會發現與雙子相處很輕鬆，但是雙子在相處的時侯會習慣性的說謊，就是那些好聽的話，他們也沒有惡意，並不是故意去騙人，只是當一時之間想不出辦法時他們會說謊。時間長了，在面對許多情況的時候下意識選擇說謊，想讓你開心，想解決矛盾。

▍巨蟹座

巨蟹座是一個重感情的人，他們往往多愁善感，怕說出的話傷到別人。但當巨蟹座要接觸的人比較多時，會形成了他們說謊的習慣。但是巨蟹只有在迫不得已的情況下才會說謊，說謊後他們清楚的記得自己做過什麼，會為了自己的謊言去做一些彌補的事情。因為是謊言，會讓巨蟹的心裡不舒服，在被發現之後給巨蟹反而是解脫的感覺，但是巨蟹也沒有因為這一點而放棄說謊。