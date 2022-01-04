嘉義市政府辦理110年度住宅租金補貼，協助經濟弱勢租屋，每戶每月最高補貼3600元，最長補貼1年，申請案比109年度暴增數百件，第1梯次有千餘戶審核通過，市府預計本月底撥款；第2梯次將於2月14日至2月25日開放申請。

嘉義市政府工務處表示，中央與地方政府以8比2的經費分攤比例，補助經濟弱勢的租屋族租金，租金補貼以實際租金金額、經濟弱勢等條件核計，每戶每月最高額度為3600元，最長補貼1年，可每年持續申請。

市府工務處表示，110年度住宅補貼在申請戶數及標準上都放寬，家庭成員每人每月平均所得標準放寬為3萬3220元，每人動產限額放寬為22萬5000元，家庭不動產限額為530萬元，嘉義市租金補貼總戶數增加至1387戶。

110年度分2梯次辦理，第1梯次住宅補貼於110年8月2日至8月31日受理申請，有約1800戶申請，1156戶審核通過；第2梯次住宅補貼將於今年2月14日至2月25日開放申請，扣除第1梯次已核定的1156戶，第2梯次補貼戶數為231戶。

市府工務處表示，補貼措施還有自購及修繕住宅貸款利息優惠貸款額度最高分別為210萬元、80萬元，自購住宅貸款利息補貼有55戶通過核定，修繕住宅貸款利息補貼有6戶獲核定。

市府工務處表示，租金補貼、自購及修繕住宅貸款利息補貼，都將於今年1月31日轉撥帳戶，以後按月撥款，相關訊息可撥打諮詢服務專線（05）2254321轉214、2252712。

市府工務處使用管理科長郭信村指出，110年度租金補貼申請案約1800件，比109年度約1200件大增，顯見租金補貼需求大，且不乏70、80歲的年長者申請。

嘉義市政府辦理110年度住宅租金補貼，協助經濟弱勢租屋，每戶每月最高補貼3600元，最長補貼1年，申請案比109年度暴增數百件，第1梯次有千餘戶審核通過，市府預計本月底撥款；第2梯次將於2月14日至2月25日開放申請。