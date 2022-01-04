梅花與油菜花，相映成趣。（廖志晃攝）

信義鄉烏松崙石龜梅園，梅花盛開吸引賞花遊客。（廖志晃攝）

踏雪尋梅─親子滾橡木桶趣味競賽。（廖志晃攝）

甜蜜負擔─夫妻揹負競賽。（廖志晃攝）

信義鄉梅花陸續盛開，各賞梅區因海拔高度差異，開花時間也有不同，預估賞花季節還可延續20天，想要賞梅得把握時機，否則就要等明年；1月9日「踏雪尋梅」主題活動，將在牛稠坑柳家梅園登場，歡迎共襄盛舉。

信義鄉農會梅子夢工廠廠長張志雄表示，烏松崙石龜梅園目前花開7成，園主很用心在梅樹下種植油菜，雪白的梅花與鵝黃的油菜花相映成趣，更是攝影愛好者獵取畫面的重要景點。

張志雄說，信義鄉賞區包括烏松崙、風櫃斗、牛稠坑、土場及外坪頂等，因為海拔高度及山谷稜線氣候差異，因此花期錯開，也讓賞花遊客有更多選擇，預估未來15到20天，將是梅花全面綻放的時候，請全國民眾把時機，規畫行程到信義鄉賞梅。

信義鄉賞梅年度盛事踏雪尋梅，將於本周日（9日）在牛稠坑柳家梅園舉行，當天除了歌舞表演迎賓，還有「親子同樂─滾橡木桶」趣味競賽，及「甜蜜負擔─夫妻揹負」競賽，優勝者可以獲得行政院農委會農村酒莊酒品評鑑金牌獎的馬拉桑烏梅酒，參加夫妻揹負競賽第1名，可獲得與被揹負者體重公斤數相同的梅酒瓶數，參加者都可獲贈梅子夢工廠生產的豐厚獎品。

此外，目前正是高山刈菜、高麗菜及葡萄等農產品盛產期，遊客到信義鄉賞花，可以順便採購當地高冷蔬果等農產特品；或者前往東埔溫泉區泡湯，享受來自玉山的溫泉，再赴鄰近的彩虹瀑布或八通關古道健行，讓身心都舒暢。

（飲酒過量，有礙健康）