許多人的肌膚在冬天會有乾燥、脫皮的困擾，甚至因此產生乾紋，讓視覺年齡多了好幾歲。想要有效保溼，在保養最後步驟一定要加上乳霜鎖水，伊麗莎白雅頓、法國瑪琍嘉蘭、KIEHL’S契爾氏、belif推出乳霜產品，加入鎖水步驟，讓冬季保溼更有感。

▍1.伊麗莎白雅頓時空彈力8胜肽3D FIT緊容晚霜

全新時空彈力8胜肽3D FIT緊容晚霜又稱為「拉拉霜」，添加五大高效成份，包含「分子釘」強化肌膚屏障，滋潤並使肌膚緊緻保濕；「四胜肽」明顯淡化細紋和皺紋，幫助肌膚恢復膨潤彈；「雪絨花精萃」有助清晰輪廓線，且可明顯拉提肌膚，使臉部顯得立體精緻；「維生素E」滋潤抗老化，同時保護肌膚免受環境傷害；「紅海藻」強化肌膚的天然分子釘生成，為肌膚補水，提高保濕度。

伊麗莎白雅頓時空彈力8胜肽3D FIT緊容晚霜。（圖／品牌提供）

▍2.法國瑪琍嘉蘭極致奢秘1000魚子霜

輕奢美肌首選，精選珍珠與魚子萃取搭配TOP-CMG頂級抗老複合配方，富含多種高營養價值成分與微量元素，高效激活肌膚。特別添加無瑕美肌配方，擁有黑玫瑰萃取以及水芹與大豆微脂體複合物等珍貴成分，協同促進肌膚柔嫩亮白、減淺斑印與恢復緊緻彈性，為缺水性熟齡肌帶來如珍珠般絲滑光采。

法國瑪琍嘉蘭極致奢秘1000魚子霜。（圖／品牌提供）

▍3.KIEHL’S契爾氏冰河醣蛋白保濕霜

KIEHL’S冰河醣蛋白保濕霜自2005年推出以來持續熱銷，配方有萃取自世上最純淨的南極冰河配方，具極佳保水力及抗燥力，能長效鎖水，萃取自橄欖的角鯊烷，屬於植萃油脂，親膚性高，能修護並保濕肌膚屏障，一抹立即被吸收的特性完美地推翻消費者使用乳霜後感到又悶又黏的疑慮，使肌膚維持水分，一次改善粗糙、緊繃、乾癢、脫皮、泛紅、暗沉六大等肌膚敏感不適。

KIEHL’S契爾氏冰河醣蛋白保濕霜。（邱映慈攝）

1/7前凡購買「冰河醣蛋白保濕霜50ml」，即可獲贈「冰河醣蛋白保濕霜7ml」3個。1月底前凡購買「冰河醣蛋白保濕霜50ml」2個，即可獲贈「冰河醣蛋白保濕霜7ml」3個及「金盞花植物精華化妝水40ml」2個。（邱映慈攝）

▍4.belif紫苑青春彈力V精華霜

隨著年紀漸長，肌膚變得乾燥緊繃，加上作息不正常、紫外線等外在環境影響，更造成肌膚快速老化。草本保養品牌belif運用卓越植萃能量成分，歷時多年研發，推出全新「紫苑青春彈力V精華霜」，運用雙重獨門水秘方與抗老賦活配方，極速修復老化肌，注入十大植萃能量，全面撫平各種部位細紋，喚回澎潤緊緻肌，重返年輕光采。全品牌不含合成礦物油、合成香料與色素，全膚質適用。