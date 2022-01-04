甫統計出爐的2021年國內汽車銷售總排行，多數品牌都受到新冠疫情衝擊及供應鏈短缺影響呈現下滑，僅少數品牌應對得宜銷售成長，當中現代（HYUNDAI）汽車受惠新車導入完整布局，銷售通路規格有感提升，全年新車銷售成長8.3％，增幅居所有國產品牌之冠，總銷量台13431輛更是寫下近七年新高。

現代汽車總經銷南陽實業分析，2021年業績逆勢成長，成功吸引年輕客層的新款跨界休旅車VENUE熱銷是關鍵，加上新導入KONA N Line、KONA Electric及正七人座Santa Fe柴油、Turbo Hybrid等車款大受好評，2021年底新發表的The All-New Tucson L，未上市預購接單即突破千台，12月累積訂單數破2000張，後勢可期。

在銷售服務通路方面，南陽實業近兩年斥資10億，購地自建七間全新GDSI據點陸續開幕，新年1月加入台北松江、桃園平鎮、宜蘭新據點開幕營運，2022年下半年預計有台南、高雄旗艦級GDSI據點開幕，完整拼佈現代汽車在台銷售服務網絡。

為了擴大事業版圖，南陽新成立的現代商車經銷通路已在2021年11月正式啟動，配合短期計畫導入多款大型商重車。

展望2022年，南陽實業確定引進台灣的現代品牌新車包含純電休旅IONIQ 5、七人座總裁商旅All New STARIA及MIGHTY新5噸級貨車，有信心延續2020、2021年的銷售成長氣勢，2022年業績目標挑戰15％成長率。