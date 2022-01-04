國鼎公司興櫃一般板股票 1月5日起暫停交易 18:592022/01/04 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，國鼎生物科技公司（4132）興櫃一般板股票自1月5日起暫停交易。 國鼎生物科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告國鼎公司普通股股票自1月5日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 港務公司招考新人 起薪3.5至5.1萬起 有敏感資訊待公布 精熙-DR 1/3起暫停交易 #國鼎 #暫停交易 #興櫃 #生物科技 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 295家興櫃公司 2023年要有電子投票 18:012022/01/04 財經 企併法修正案 勤業眾信：三大要點 14:492022/01/04 財經 逾九成上櫃及興櫃公司上線登記111年股東會日期 17:192022/01/04 財經 東元精電4日申請登錄興櫃一般板股票 14:312022/01/04 財經 111年股東常會今開放登記 逾93％公司搶先登記 15:492022/01/04 財經 戰略新板合格投資人獎勵活動登場 04:102022/01/03 證券．權證 首家登錄戰略新板＋轉興櫃企業 東研信超 今轉興櫃一般板交易 04:102022/01/04 證券．權證 采威國際3日申請登錄興櫃股票 12:002022/01/03 財經 通過債權協商 新世紀股價重返票面 10:092022/01/04 財經 防制網路犯罪 蔡英文：調查局協助上市櫃公司瓦解殭屍病毒 15:332022/01/04 政治 新年首發 洋基工程蜜月超甜 04:102022/01/04 證券．權證 財經熱門新聞 爆英特爾、大陸客戶出手！ 台積電赴高雄設廠內幕曝光 - 財經 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 一路撐到5奈米！台積電大老超狂技術 蔣爸、張忠謀都佩服 - 財經 2022年物價要漲瘋了！專家曝4大兇手：通膨飆更猛 - 財經 新春報明牌 沈富雄看好這4支股票：跟著全球首富不會錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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