櫃買中心表示，國鼎生物科技公司（4132）興櫃一般板股票自1月5日起暫停交易。

國鼎生物科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告國鼎公司普通股股票自1月5日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。