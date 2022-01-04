工業電腦廠樺漢（6414）私募對象出爐，由科技巨擘Google以每股私募價格226.92元取得488萬股（4.6％股權）換算斥資約11.07億元新台幣，據了解，雙方將進一步在軟硬整合平台，以及工業元宇宙等領域深化合作。

樺漢4日召開股東臨時會，決議於普通股不超過500萬股內授權董事會、董事長及其指定之人單獨或共同於適當時機依相關法令、本公司章程及其他主管機關所訂相關規範，於股東臨時會決議之日起一年內一次辦理私募普通股以引進策略投資人。

經董事會通過，參與樺漢本次私募之應募人名單為Google International LLC，私募股數或張數：488萬股普通股，經綜合考量後，訂定226.92元為本次實際私募價格，為參考價格（232.1元）之97.77％，不低於股東臨時會決議參考價格8成。

樺漢公告指出，本次私募資金用途為充實營運資金、償還銀行借款、償還國內第三次無擔保轉換公司債之債券持有人，行使賣回權或償還海外第一次無擔保轉換公司債到期等一個或多個資金用途。

樺漢表示，公司近年來營運結果均為獲利，且無累計虧損，但因應公司未來營運發展策略所需，故引進策略性投資夥伴，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更確保公司與應募人間的長期合作關係。

此外，透過授權董事會視公司營運發展需求，於適當時機辦理私募案，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，本計畫執行預計將開拓不同層面客戶，加速公司業績成長，提升營運競爭力，有利於股東權益。