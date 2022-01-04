國泰產險在《保險品質獎》獲得四項特優最高肯定，且在19家產險公司當中，國泰產險今年售後服務滿意度也進步最多。

國泰產險資深副總經理許嘉元表示，該公司積極發展多樣化的保險服務，也十分重視公平待客，以iCARE五大核心理念(implant建立制度、Culture原則內化、Alteration根因改善、Response蒐集聲音、Education教育訓練)，提供速度、溫度兼具的優質服務，也獲得外界一致好評。

今年在新冠肺炎疫情持續延燒下，防疫險與疫苗險受到大眾矚目，從此次調查也發現，防疫保單以中部企業投保較多。國泰產險表示，新冠肺炎疫情提升民眾的保險意識，也讓民眾深刻體會健康的重要性，紛紛透過保險來轉嫁風險，也提醒民眾回歸自身需求，從不同的疫情環境來選擇適合的商品。國泰產險「疫定平安」專案、BeSafe平台「享平安防疫保障」、「享安心疫苗保障」，0歲起就可投保，不分性別單一費率，讓民眾透過保險來構築完整保障防護網，即使面對疫情威脅，也無後顧之憂。

值得一提的是，針對不少客戶關注的理賠問題，國泰產險表示，該公司從制度及法規面著手，讓理賠同仁能清楚掌握原則規範；同時輔以「理賠儀表板」之使用，以縮短理賠處理天數。除了個人理賠服務升級外，國泰產險也針對農業保險商品推出「理賠即時通」，系統每日會自動比對氣象局觀測站資訊與所有的有效保單，當達到理賠標準時，主動提醒保戶啟動理賠申請流程以彌補因天候所造成的損失，精準提供理賠服務，使得在19家產險公司當中，國泰產險今年售後服務滿意度也進步最多的一家。

國泰產險的服務觸角遍布全台各地，多元服務管道如0800客服專線、智能客服「阿發」、各地服務據點，貼心照顧消費者的服務需求，同時致力提供身心障礙、高齡化族群友善服務，秉持公平待客精神，站在客戶視角，持續提升客戶體驗。