財團法人住宅地震保險基金統計，截至2021年12月31日為止，全台住家基本地震險投保率36.88％，只比2020年36.04％，微幅上升，有六地區投保率超過4成，最高是新竹投保率為45.09％。

除了新竹外，另投保率高於4成，還有台北市40.28％、新北市（基隆）42.94％、桃園44.48％及台中41.39％等。

至於投保率最低為雲林，投保率為19.61％，另南投及彰化、金馬及西沙等地住家投保基本地震險的比率也都不到25％，換言之，這些地區有四分之三的住宅完全爆險，沒有任何保障。

於是在3日17時46分發生芮氏規模6.0地震，最大震度宜蘭縣、臺北市、新北市4級時，雖無重大災情傳出，但北部民眾被此次地震震到膽戰心驚，也有民眾家中已發生牆壁龜裂、磁磚剝落、電器或物品摔落等損害事件。

泰安產險提醒，民眾可檢視家中的住宅類保險是否有保障地震發生的損失。住宅類保險一般分為「住宅火災及地震基本保險」與「居家（住家）綜合保險」2大種類：

1.「住宅火災及地震基本保險」承保內容除房屋發生火災的損失賠償外，基本地震保險的承保範圍，為房屋全倒或半倒時（房屋全損），才會啟動理賠。

2.「居家綜合保險」防護則較全面，搭配輕損地震的承保，地震造成的輕微損失，如牆壁磁磚龜裂，電器、木櫃倒塌毀損或門框變形後無法開啟等問題，皆能獲得理賠的保障，且火災事故的承保內容更優於住宅火災保險。

泰安產險說，每當火災、地震等災情發生後，住宅類保險的詢問度提高，但全台投保住宅類保險率僅3～4成，多數屋主還清貸款後，銀行不再要求投保，反而忽略住宅保險的重要性，一旦發生意外時，畢生的心血便付之一炬，無貸款的屋主更須重視自身權益，選擇合適的住宅類保險，才能減輕面臨意外風險的損失。