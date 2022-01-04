許藍方近來挑戰直播主持《許藍方的愛vs性相談室》，首集邀曾甜聊渣男。（17LIVE提供）

許藍方近來挑戰直播主持《許藍方的愛vs性相談室》。（17LIVE提供）

「最美博士」許藍方近來應邀挑戰直播主持，她主持的全台最火辣兩性節目《許藍方的愛vs性相談室》日前在17LIVE正式開張登場，首集來賓邀來身材性感、笑容甜美的「廟會女神」曾甜，兩位女神節目中大聊渣男渣女。

許藍方提到近來因夯劇《華燈初上》劇中出現多位不同類型渣男因此想來討論這話題，並解析《華燈初上》劇中江瀚的渣男語錄；「如果有選擇的話，誰不想當好人呢」，她說：「很不負責任耶，這個人已經把他的選擇，冠在別人身上了，我沒有要當壞人我是被逼的，那他被誰逼？這就是行為藉口」。

語錄2「我不愛了，這3個字不難懂吧」，許藍方說，「這不是渣男，應該說他的態度比較不好，態度是渣男但這幾個字不渣，他反而很誠實的面對了他自己，誠實不渣，但態度可以好一點嗎？」

語錄3「不要對我有所期望，因為我給不了妳」，許藍認為這也滿誠實的，「現實社會中一些有錢有配偶的人，會很擺明了說我想跟妳交往，可是我不會離婚我家裡有老婆，看妳要不要接受，這種是已經到很高級的渣了。這種我只能跟女生說，當一個已婚的人，不管跟妳講任何話，就是不要相信，因為他已婚，這也是我學到的，一個人結婚了，他跟妳講任何話都不要相信！」

語錄4「我是不是讓妳誤會了什麼，我們兩不就是安慰彼此寂寞的人嗎」，許藍方說，「這句話真的很爛，我以前就是很害怕這句話會出現，我的個性很秉持你一定要跟我告白，我才會承認我們是男女朋友，所以我之前的約會常停留在某個階段，這樣不太好，這也是我個人的課題」，「確認關係很重要，寧願主動說出確認，也不要被動的一直等，說出來不代表你沒有價值，反而是你更知道你要什麼，這是我覺得很重要的」

語錄5「不是你的錯，是我的問題，我這輩子都沒辦法定下來」，許藍方說這就是推卸責任，當男生這樣跟妳說，妳就不要理他了，「江瀚的心態其實就是推卸責任，什麼都是別人的問題，反正我沒有錯我是被逼的，妳不離開那是妳聽不懂，不是我渣，是因為妳聽不懂我講的話，是妳不知道我們的關係只是在取暖，我都沒有錯。」

許藍方也分享她整理的渣男渣女心態供大家參考：「世界只有自己的人，這種人就是自私又自戀，以自己為準，雙重標準；生活中沒有自己的人，也會變渣男，生活中沒有自己就是你會是我的重心，什麼都要一一報備，沒報備就是外遇了，這種渣是很像控制狂，有恐怖情人傾向，碰到這種就慢慢拉開距離、媽寶也很有可能無形中被塑造變渣男，就是從小被父母照顧得太好，不曉得路上可能會有石頭，有石頭都是路的問題，媽寶不自覺什麼都是順利的，容易找喜歡付出的人，照顧不好會被抱怨，覺得不好他就會往外找了，因為這個人會幫我，這就成了劈腿的理由了。」