根據國際種子聯盟的統計資料顯示，全球種子市場規模將近920億美元，其中蔬菜種子約占10％；台灣種子市場規模約3億美元，種子苗每年約有2500萬美元的出口金額，是我國出口農產品重要項目。與國際種苗公司相較，我國種苗業者以小而美見長，以專精1～2項作物的方式維持競爭優勢。

農委會種苗改良繁殖場表示，以共享共用精神所設立的開放式實驗室，是農委會為了促進種苗產業提高研發能量所推動的重要產業政策之一。2021年開始積極設置的種苗分子檢測開放式實驗室（Bio-Open Lab），提供一個開放的技術生態系統，包括技術研究與開發、技術推廣、品質管制（QC）教育訓練及其相關專業服務與管理，使種苗業者可以充分利用種苗場的技術能力與設備，以更加貼近與滿足業者需求，進而促進種苗產業研發量能。

種苗場指出，種子具備體積小、高價值、易流通的商品特性，國際化程度高，產業競爭白熱化，研發能量的積累更是需要。應用分子工具輔助種苗新品種研發及品質管控已經是國際種苗企業研發的標準配備，然而分子檢測分析實驗室動則數百萬、千萬的設置及相關維運成本，對於相對較小規模的國內種苗公司而言是十分沉重的負擔。若能先援用外部資源來提高企業研發能量，茁壯企業，待企業規模達到一定程度後再自行設置研發實驗室，應該是較符合利益的企業發展策略。

種苗場表示，目前實驗室主要以進行基因型分析的PCR設備系統為主，提供國內業者授權使用，並以產業需求導向開設教育訓練課程，以業者自主操作為目標，提供一個實證場域，讓業者學習新技術的運用、加速新品研發，及透過種子品質分析建構產品品質管控流程。

種苗場強調，基於我國種苗業者企業規模偏小，檢測分析種類單純且量體規模小，若僅為了分子檢測分析需要而投入高額成本，就好比為了喝一杯牛奶而養一頭牛般不符合經濟效益。因此，具有共享經濟概念的Bio-Open Lab在此時推出，宛如及時雨般為業界注入新活力，讓種苗產業更具國際競爭力。