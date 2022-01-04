完美呈現CLAMP筆下的日經典動漫《庫洛魔法使》作品世界觀的《庫洛魔法使特展》，將於1/15在新光三越高雄左營店 10樓國際活動展演中心開展。讓喜愛小櫻的粉絲不用飛日本就可以親身感受《庫洛魔法使》世界的魅力。

於新光三越高雄左營店 10樓國際活動展演中心展出的《庫洛魔法使特展》，忠實呈現東京展區場景，包括巨大書本造型的魔法書、特展限定原創影片、超過200幅以上的細膩複製原畫、還原知世精心為小櫻縫製的可愛華麗戰鬥服、還有可以讓人動手觸摸的巨大軟綿綿小可、更加碼於每天13:00~14:00、17:00~18:00兩個時段提供小櫻概念服裝與道具，可與小可一起合拍紀念照。

庫洛魔法使特展 展區示意圖。（照片來源：東京場，曼迪提供)

《庫洛魔法使特展》壓軸特別展區「卡牌的房間」，不但可欣賞到在作品中出現的「庫洛牌」、「小櫻牌」及「透明牌」外，而忠實重現原作正面和背面不同的圖案，卻呈現透明樣式的「特展原創的新透明牌」在1st 展期及2nd展期分別為不同圖樣，粉絲也會獲得施有小櫻魔法的卡牌！喜歡《庫洛魔法使》的粉絲千萬別再錯過這難得的原畫展囉！

【夢色 花開 庫洛魔法特展 @高雄 資訊】

日 期：2022.01.15.Sat – 02.28.Mon

庫洛魔法使特展 展區示意圖。（照片來源：台北場，曼迪提供)

地 點：高雄市左營區高鐵路123號 新光三越高雄左營店 10樓國際活動展演中心

營業時間：11：00～22：00 週一至週日

＊以新光三越高雄左營店營業時間為準

兩階段複製原畫展

1st ▷ 2022.01.15.Sat – 02.05.Sat

2nd ▷ 2022.02.06.Sun – 02.28.Mon