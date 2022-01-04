麋先生為《素還真》創作熱血主題曲〈反骨歸真〉。（相信音樂提供）

《素還真》劇照。（威視電影提供）

金曲樂團麋先生為賀歲片《素還真》創作主題曲〈反骨歸真〉，一路陪伴歌迷熱鬧到農曆新年，喜迎虎年。除了真心創作，負責詞曲創作的主唱聖皓也在歌詞中埋藏驚喜，將片名和歌名「素還真」、「反骨歸真」設計成藏頭詞，讓影迷聽了會心一笑，大讚：「歌詞很符合且反映霹靂世界中的武林！」

麋先生去年為《華燈初上》演唱的插曲〈長成什麼樣子算愛情〉在新歌排行榜上高居不下，這回再為電影《素還真》打造主題曲〈反骨歸真〉。對於麋先生來講，歌曲和布袋戲結合是種全新嘗試，聖皓坦言創作初期花了很多時間在找切入點，試了2、3個版本，花了近2個月閉關創作才交出滿意的作品，吉他手喆安說：「製作〈反骨歸真〉時，我們使用大量的合成器聲響，再結合搖滾，讓音樂聽起來豐富又有個性。」

聖皓表示〈反骨歸真〉其實想表達「正常」和「反常」的定義，「我覺得大家在定義正常時，其實都是按多數人的意思，不過反常只是心中的某一部分真實，和他人不同而已。像是歌詞中『人面獸心』滿有意思的，外在表現出人模人樣的樣子，實際上有不為人知的真面目。所以我在這首歌重新定義這個成語，重新思考怎樣才算『正常』和『反常』。」他也提到〈反骨歸真〉歌名其實是將素還真角色中的特質「反璞歸真」延伸，「不過我覺得不一定反璞才是歸真，反骨也可以是一種回歸真實。」

談到布袋戲，不約而同是團員們的童年記憶，吉他手小B回憶道：「小時候在老家旁廟前，都會和鄰居小朋友一起去看布袋戲，順便撿糖果和小零錢，很有趣！」鼓手逸凡也說：「以前常常會陪阿公、阿嬤在廟口看掌中戲演出，而且當時看完，就對《聖石傳說》非常有印象，所以這次很高興有機會與《素還真》合作。」搶先看了電影試片的貝斯手以諾說：「看了電影發現『素還真』是很有趣的角色，融合了很多不同的特質，而且言談頗幽默！」

《素還真》將在1月28日農曆春節於全台戲院盛大上映，總監製黃亮勛分享自己一直很欣賞麋先生，麋先生也透過該曲祝福歌迷：「新的一年希望大家都更自在一點，能夠更像自己一些，真實且珍惜地對待身邊的人事物。」〈反骨歸真〉已於各大音樂串流平台上架，MV今晚8點於相信音樂頻道播出。