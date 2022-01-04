美國食品藥物管理局（FDA）近日核准輝瑞、BioNTech供應疫苗加強劑給12到15歲青少年，以及5到11歲免疫力低落的特定族群。FDA宣布凡是符合輝瑞疫苗加強劑接種資格者，可在第二劑接種完五個月後接種加強劑，比先前規定的六個月縮短一個月，希望盡快提升加強劑接種率，以免疫情繼續惡化。

輝瑞疫苗加強劑 FDA批准12～15歲青少年接種
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