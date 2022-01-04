美批准12至15歲青少年 接種輝瑞疫苗加強劑 19:282022/01/04 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國食品藥物管理局（FDA）近日核准輝瑞、BioNTech供應疫苗加強劑給12到15歲青少年，以及5到11歲免疫力低落的特定族群。FDA宣布凡是符合輝瑞疫苗加強劑接種資格者，可在第二劑接種完五個月後接種加強劑，比先前規定的六個月縮短一個月，希望盡快提升加強劑接種率，以免疫情繼續惡化。 輝瑞疫苗加強劑 FDA批准12～15歲青少年接種 澳網星光黯淡 喬帥參賽成謎 #加強劑 #接種 #輝瑞疫苗 #FDA #青少年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 曾炎裕專欄－穆斯克嘲諷元宇宙 特斯拉單挑臉書 04:102022/01/01 財經要聞 桃機爆本土確診 盧秀燕籲縮短防疫旅館工作人員第三劑接種時間 10:452022/01/04 生活 法擬立法要求疫苗接種證明 數十議員遭死亡威脅 12:102022/01/04 國際 接種AZ後現格林巴利症候群 獲120萬元創最高紀錄 21:272022/01/03 生活 香港科大研究：接種疫苗後產生T細胞可有效應對Omicron 12:412022/01/04 兩岸 全家一起吃飯 竟有5大意想不到的好處 08:472022/01/03 健康 Omicron來勢洶洶 彰化縣醫護農曆年前全面打完第3劑疫苗 17:292022/01/03 生活 《國際社會》丹麥研究：Omicron病毒規避免疫力 傳染力強過Delta 12:502022/01/04 財經 全球首例 以色列 有限制開放第4劑 04:102022/01/01 全球財經 新增4例本土確診 蘇貞昌呼籲民眾盡速完整接種疫苗 15:522022/01/04 政治 打了加強劑 美國防長奧斯汀仍染疫 04:102022/01/04 國際大事 財經熱門新聞 爆英特爾、大陸客戶出手！ 台積電赴高雄設廠內幕曝光 - 財經 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 一路撐到5奈米！台積電大老超狂技術 蔣爸、張忠謀都佩服 - 財經 2022年物價要漲瘋了！專家曝4大兇手：通膨飆更猛 - 財經 新春報明牌 沈富雄看好這4支股票：跟著全球首富不會錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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