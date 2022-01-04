徐懷鈺近來擔任真善美社會福利基金會公益大使，4日出席活動。她在現場看到大家齊跳她的經典歌曲〈向前衝〉，熱情主動帶動唱，笑說一聽到前奏好像就被植入晶片記憶體，下意識神經會反射出動作舞步，完全不需要練習就能上陣跳，「看到憨兒可愛的舞蹈，音樂一下，我腦內的舞步就湧現了。」

徐懷鈺身穿T恤、牛仔褲，模樣青春，還被憨兒們問說：「Yuki姐姐跟我們同年 （28歲）嗎？」讓43歲的徐懷鈺笑回「大家都新年說好話」，分享保養撇步是「三保」保濕、保持運動、保持飲食控制，她在皮膚上重視清潔、保濕，飲食方面盡量控制吃原型食物，「吃對東西不要節食，也不會刻意不吃澱粉，這樣肌肉才不會容易流失，當然保濕也要多喝水，及維持每周固定運動3天」，她鼓勵說持之以恆就會有成效。

回首2021展望2022，徐懷鈺表示去年因為疫情關係，多了許多跟自己相處的時間，讓身心靈更成長，最大的收穫則是「心境上多了點豁達」；至於新年新願望，她希望大家健康平安，期許自己能夠充實好自己，「在這個我喜歡的舞台上，繼續唱歌給大家聽。」