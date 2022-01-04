大同公司前董事長林蔚山，因挪用公司資產，不法獲利13億5267萬多元，2019年最高法院依違反證券交易法加重背信罪將他重判8年、併科罰金3億元、追徵犯罪所得13億元定讞。林蔚山入獄服刑後聲請再審，台灣高等法院提訊他。

林說，林家從他祖父開始都沒人犯過罪、沒上過法庭，而他卻蒙受冤獄，他希望能停止執行，他是冤枉的，希望能繼續為公司、社會貢獻；合議庭評議後將再作成裁定。

林蔚山是大同、尚資、尚投公司的董事長兼大股東，他掌握公司經營決策權，卻在2000年間以個人資金投資3000多萬元擔任通達公司董事，並擔保向銀行貸款債務，不料通達虧損跳票，林為免遭銀行追討，私自挪用大同集團資產。

林濫用董事長權限，2005年起先指示尚資公司融資通達，再由尚投併購通達「左手賣給右手」，事後林改任通達董事長，讓尚投繼續為通達還款，致尚資公司非法利益輸送給通達3億多元，因此讓大同損失13億多元。