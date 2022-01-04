法務部行政執行署所屬全國13個分署4日舉行今年第一檔全國123聯合拍賣，適逢虎年前夕，買氣「虎虎生風」，全國從北到南民眾熱烈搶標，今天一天就共拍賣1億4095萬386元，挹注國庫收入。

執行署表示，不動產部分，拍定總金額1億3996萬1884元，金額最高者由彰化分署搶得頭彩，位於南投縣名間鄉房地以8088萬8888元的吉祥數字拍定，其次為台中分署拍賣位於台中市西區房地6筆以1768萬元拍定。

動產拍定金額總計98萬8502元，其中最吸晴的焦點為彰化分署拍賣曾獲總統頒發「神農獎」茶農所產製梨山茶、杉林溪冬茶、日月潭蜜香紅茶組、蜜餞，本次拍賣首次採用網路臉書預購模式進行，獲得熱情民眾搶購一空，變賣所得總計34萬5250元。

台北分署則以充滿童趣的限量手工波蘭陶為賣點，最後以打到骨折價格2萬2840元拍定。另外近來股市交易熱絡，各分署不落人後，推出多家公司的股票拍賣，種類繁多，從金融、傳產、人壽都有，包含華泰、陽信、板信、欣欣水泥、太平洋電纜、南山人壽、凌天航空等多家公司股票，都順利賣出。