在經過多次與美國政府的爭執後，該國寬頻巨擘AT&T和最大電信商威瑞森公司（Verizon）終於讓步，宣布延期開通其C波段的新5G服務，以免影響飛航安全。智庫專家指出，延期開通5G或降低功率都會影響美國相關技術發展，恐因此在與中國大陸的競爭中落後。

「英國廣播公司」（BBC）4日報導，雖然AT&T和威瑞森2日才重申不願意推延C波段的新5G服務，但在截止日期抵達的前一刻，兩家公司3日晚間終於同意延期2週，但強調飛安和5G「可以共存」，相信進一步的合作與技術評估將有效緩解所有問題。

全球兩大飛機製造商空中巴士（Airbus）和波音（Boeing）先前警告美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg），稱C波段的5G訊號可能對飛安造成不良影響，讓美國聯邦航空總署（FAA）下令，所有商業或私人航班在受到相關訊號干擾時，不得參照無線電高度儀（Radio Altimeter）進行飛行，指令4日生效，正好在AT&T和威瑞森新5G服務預計開通日的前一天，針對意味濃厚。

美國安全智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）營運長（COO）湯普森（Loren Thompson）先前指出，更換現有高度儀、降低行動通信基地台的功率或改變5G頻率，都能最大程度地減少干擾問題，不過全面更換無線電高度儀可能需要10年，長時間降低基地台功率又會影響5G技術發展；AT&T和威瑞森也強調，停用C波段的5G服務將對美國帶來大量負面影響，包括在該領域的技術發展中落後中國大陸等。