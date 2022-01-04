魏妙如期許在2022 年，無論是在舞台、音樂、生活、任何場合上，都能找到最自在的自己。（如此音樂提供）

魏妙如經過長達一年四個月的錄製，改編超過70首歌曲，終於成功挑戰20關，獲得百萬大獎，從民視「台灣那麼旺」歌唱比賽節目中光榮畢業。她將這一路以來的心境寫成新歌〈自在〉，作為給自己及歌迷最棒的新年禮物。

魏妙如曾因沒有自信而不想參加比賽，最後選唱王菲的「再見螢火蟲」搭配弦樂團演出，自信大氣的表現，完美的真假音轉換，獲得包含丁曉雯、許景淳、薛忠銘等評審盛讚。曹雅雯說「我曾覺得你只是一個小清新，但今天你是最閃耀的星星，我希望妳用妳的成熟，妳的穩重妳的強大，去溫柔的反擊這個殘酷的世界。」遠在新加坡的爸媽也錄製VCR獻上祝福，讓魏妙如當場爆哭淚灑舞台。已經準備好要回新加坡過農曆年的魏妙如說到，親友都很關心百萬獎金是不是真的可以拿到，她也在節目播畢之後正式在社群網站向爸媽喊話「年夜飯我要吃辣椒螃蟹，一百萬可以買好多辣椒螃蟹！」

魏妙如用〈自在〉這首新歌記錄著這段路上所有的辛苦挑戰，也記錄著每一刻美好，前一陣子搬到了新社區的她，雖然出入都戴著口罩，但搬進去的第一個星期就在不同的時間點被大樓的管理員和打掃阿姨認出，超級熱情的他們每次遇到魏妙如都會關心比賽進度，認真看節目、給評語，還告知可以使用社區KTV房間練習，彷彿後援會一樣給她很多支持和鼓勵，讓她感受到非常多溫暖。但也有一次魏妙如去領包裹的時候被管理員認出，管理員卻直接跟她說「本人怎麼長得不一樣」，讓平時完全大素顏出沒的魏妙如哭笑不得。