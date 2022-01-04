2021年新台幣匯率雖被譽為地表最強貨幣，但壽險業避險得宜，據金管會4日公布，2021年前11月壽險業匯兌總成本為新台幣1972億元，創四年來同期的新低金額，有二原因，一是2021年新台幣匯率雖強勁，但兌美元升幅沒有2020年高，若完全沒有避險的匯損金額減少1919億元，二是台美利差縮小，避險工具成本下降，前11月省350億元。

因為避險總成本下降，壽險業2021年前11月海外投資淨收益（即扣掉兌換損益、避險損益），高達新台幣7303億元，比2020年同期多賺1450億元，亦是推升壽險業2021年獲利創新高的功臣之一。

據金管會統計，壽險業2021年前11月稅前獲利已達3865億元，比去年同期成長85.7％，已創歷史全年獲利新高；同時因為資本市場持續多頭，壽險投資資產增值，到2021年11月底淨值達2兆6527億元，比去年同期增1872億元，等於裡子、面子都有的一年。

匯兌總成本是決定壽險業當年獲利主因之一，2021年新台幣雖對所有主要貨幣都呈現升值，堪稱地表最強貨幣，但因兌美元等升幅已有限，前11月兌美元升值2.45％左右，因此壽險業海外投資若完全不避險，會出現兌換損失（即俗稱的匯損）達新台幣2702億元，但2020年前11月若完全不避險，則匯損將高達4621億元。

其次是台美利差縮小，壽險業用來避險的衍生性金融商品如換匯換利（CCS）、無本金遠期外匯（NDF），去年都相對前年便宜，再加上新台幣升值幅度已有限，部分壽險公司可能「放手一搏」，即打開部分部位不避險，因此2021年前11月壽險業花在避險工具上的成本為1102億元，前年同期則是1452億元，也省了350億元。

不過也因為新台幣獨強，因此壽險業一籃子貨幣替代避險在2021年成效不大，外匯準備金在去年11月亦下降到379億元，比2020年底再少83億元，所以12月應會有多家壽險公司增提外匯準備金，12月單月匯兌成本可能攀升，全年壽險匯兌總成本仍是會破2千億元，但有機會是四年來最低的一年。