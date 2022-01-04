一名網友日前在臉書社團贈送電視，收到一名網友來訊，稱想把電視送給清寒家庭，他便欣然答應，未料沒過多久旋即看到同位網友在別的社團「賣電視」，讓原PO看了好傻眼。

一名家住北市南港區的男網友在臉書社團《爆料公社》發文，稱因家中更換電視，便在臉書上免費贈送電視，而他收到一名自稱「社團法人藝文暨家庭教育推廣協會」的網友來訊，表明有意將電視送給某來自清寒家庭的個案，該個案為一名國中生須扶養年邁的奶奶，且父母雙亡，而原PO心想助人是好事，便一口答應送出。

豈料，沒過多久原PO就在另個臉書社團看見索取電視的網友發文，對方的內文寫下「電視割愛3500元」，甚至理由同為「我們家買了更大的新電視」，讓原PO超級傻眼，不僅感覺被欺騙，也不滿好意送物卻被他人轉賣謀利。

文章曝光後，吸引不少網友留言回應，「這種人很多，所以我在在地社團捐物品一律要求證明中低收！」、「原來還有這種賺錢方式.. 太丟臉了，3500塊！」、「這種跟別人要東西轉賣的，在媽媽社團裡有很多，在愛心社團也很多，防不勝防。」

對此，該贈物網友所指的教育推廣協會發出聲明，表明原規劃要把電視轉贈給弱勢家庭，但因作業流程關係，選擇先贈與該個案協會備存的電視，後續規劃將聲明中的電視做變現，希望能更實質幫助該個案度過寒冬，但對於電視來不及變現就遭受不實指控，實在相當難以置信。並表示已保留相關事證與法律追訴權。