香港特區政府警方近期針對「立場新聞」採取執法行動，蔡英文總統日前在臉書發文聲援，呼籲大陸不要箝制香港的言論自由，並說台灣會繼續堅定地撐香港、撐港人。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（4日）發布「答記者問」，指責民進黨當局及其一些頭面人物對此事件大放厥詞，攻擊抹黑「一國兩制」。

支持泛民主派的香港網路媒體「立場新聞」，香港警方12月29日採取行動，拘捕6名高層或前高層人員，被捕6人為前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐，及前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩。

對此，蔡英文總統在臉書發文稱，很遺憾再次看到中共當局撕毀一國兩制的承諾，再次打壓箝制香港的言論自由。

蔡英文表示，「香港政府拘捕立場新聞高層、前高層及歌手何韻詩。我們高度關注此事，也向世界各國、民主陣線的盟友喊話，一起關注他們的人身安全，繼續關注香港情勢的發展。民主自由是普世價值，是人民的基本權利，勇敢追求民主自由的過程，不是犯罪，更不應該遭受不正當的對待。台灣會繼續堅定地撐香港、撐港人，也盼遭拘捕的人士能儘早平安獲釋。」

對此，朱鳳蓮反駁，香港特區政府依法處理有關案件，大陸堅決支持。任何人無權干涉。

朱鳳蓮指出，民進黨當局出於謀「獨」目的，持續插手香港事務。當前香港局勢由亂轉治，步入正軌，「一國兩制」重新展現強大生命力和光明前景，民進黨當局迫不及待地跳出來叫幾聲，生怕台灣民眾識破了民進黨當局亂港謀「獨」的真相。

朱鳳蓮指責，民進黨當局抹黑「一國兩制」，兜售虛假「民主」，裝出「民主衛士」的樣子，顛倒黑白，無視司法，為違法行為辯護，還叫囂搞什麼「援港計畫」，台灣越來越多人看穿他們只不過是謀取政治私利。

朱鳳蓮警告，大陸正告民進黨當局，插手香港事務的黑手必被斬斷，亂港謀「獨」的罪惡必遭清算。