COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron來勢洶洶，對各國的影響不容小覷。菲國自去年12月中爆發首波境外移入的Omicron案例，分別從日本和奈及利亞兩國返回菲律賓入境，兩起個案皆是無症狀感染。

菲國政府原先僅對首都馬尼拉地區實施3級警戒，由於1月份每日感染人數為近兩個月來的高點，又傳變異株Omicron，當局警告未來幾天病例恐再增加。

根據美國有線電視新聞網（CNN）菲律賓當地報導，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）發言人諾格拉利斯（Karlo Nograles）周二(4)宣布，病例數激增使得當局實施更嚴格的防疫限制，並擴大首都周圍三個省進入三級警戒，其中包括布拉坎省（Bulacan）、甲美地省（Cavite）及黎薩省（Rizal），影響超過1,100萬人在內，預計實施至1月中旬。

三級警戒的情況下，仍允許區域內的旅遊活動，部分場所可容納的座位數量也將縮減至3成的室內場館和5成的室外場館。至於公園、教堂等社交場域將規定人數限制，而禁止面對面的教學授課、肢體接觸運動、音樂表演。

首都馬尼拉約有7成的人口已全面接種疫苗，但菲律賓境內國人接種情況卻一半不到。