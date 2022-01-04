印度媒體根據衛星照片報導說，中國正在與印度接壤的班公湖上修建一座橋樑，將使中共部隊能夠迅速調動士兵與重型武器前往這個曾經發生激烈衝突的地區。

《多維新聞》引述印度新德里電視台（NDTV）網站報導稱，衛星圖片顯示，中國可能正在拉達克（Ladakh）東部的班公湖上靠中國實控線這邊修建一座橋樑，橋樑橫跨中國境內的部分湖泊，連接著班公湖兩岸，使中國能夠快速調動士兵和重型武器。

去年6月中印邊境部隊在拉達克地區發生對峙與嚴重衝突，衝突中出現軍人死傷。（圖／微博）

據地理情報專家西蒙（Damien Symon）在推特發佈的圖片顯示，橫跨班公湖狹窄部分的大橋已接近完工。

《今日印度》網站則稱，該橋樑距離印方聲稱的中印實際控制線（LAC）只有大概25至30公里。隨著這座橋的建成，在北京和新德里決定從該地區撤出前，中國將有更多條路線可以將大量的士兵與裝備調動到有爭議地區。

報導說，印媒曾多次報導中國在中印邊境地區進行基礎設施建設。

《印度時報》指出，在2022年新年第一天，中國和印度軍隊在中印邊界實際控制線上的10個地點，包括拉達克地區東部的中印兩國摩擦點，互致新年問候並交換糖果，此舉是中印雙方欲緩和長達近20個月邊境對峙的表現。

《印度教徒報》也表示，除了在新年首日雙方部隊互贈糖果外，近一個月前中國國務委員兼外長王毅視頻會見即將離任回國的印度駐華大使唐勇勝，為印中兩國關係的和平發展注入希望。

大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，目前中印邊境局勢「總體平穩」。中印雙方正通過外交和軍事管道，就推動邊境局勢緩和保持對話溝通。