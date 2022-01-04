受國際情勢影響，國際穀物期貨價格及運輸費用高漲，加上農曆春節前飼料需求量增加，使得國內玉米現貨價格上漲，農委會表示，將透過標售搗碎糙米、協調臺糖等業者釋出庫存玉米等措施，呼籲自行配製飼料使用的農民，多多參與共同採購，以平攤飼料原料的購置成本。

農委會表示，2021年飼料玉米進口量與近5年平均每年405萬公噸相近，國內畜禽動物飼養數量變動也不大，玉米使用量相對並未增加，只是國內玉米現貨價格受到國際新冠肺炎疫情、航運受阻等因素影響而上漲，加上農曆春節向來為國產豬肉供應旺季，豬隻在養頭數較多，造成飼料玉米短期內的需求量增加。

農委會指出，部分業者因未參與共同採購，又自行進口的數量不如預期，須至國內現貨市場採購，導致取得成本增加，另為穩定國內飼料供應，歷來均有標售搗碎糙米，供國內飼料業者使用，現針對自配飼料使用的農民，已規劃再釋出搗碎糙米2萬公噸，第1批6000公噸將在今年1月底前提供完畢。

同時，也已協調臺糖等業者於前開期間，分批釋出其庫存玉米共5000公噸，自2021年12月10日起至今年2月底止，已簡化自印度輸入玉米的查驗程序，至於原提供共同採購5000萬元免息融資的措施，仍將持續辦理，籲請有需求的農民，善加利用。