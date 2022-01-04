大陸除陝西省西安市爆發疫情外，浙江寧波市北侖區4天內出現超過30例確診病例，集中在北侖區3間製衣廠。患者主要感染Delta變種病毒，病毒來源不明，且不排除「物傳人」的可能性。目前寧波舟山港全面提升防疫等級，北侖區中小學暫時停止面授課程。

寧波市3日召開新冠肺炎疫情防控工作記者會講述疫情相關情況。寧波市政府副秘書長、市疫情防控辦常務副主任王仁元表示，自1日以來，北侖區累計報告本土確診病例23例。目前所有病例均在定點隔離醫院接受規範隔離治療，病情穩定。所有涉疫場所均按疫情防控規定，嚴格開展分類管控和環境消毒等工作。

會上指出，本次北侖疫情主要有以下幾個特點：一是經省市疾控部門對首發病例標本基因測序，為新冠肺炎病毒Delta變種病毒（AY.57進化分支），與近期越南主要流行毒株的基因組序列同源性較高。

二是所有病例均為主動篩查發現。23例病例中，集中隔離點篩查發現11例、社區篩查發現11例，醫療機構篩查發現1例。三是病例呈聚集性特徵。病例高度集中在北侖區申洲公司製衣三部車間，活動軌跡較為簡單清晰。

四是感染者症狀較輕。23例感染者，19例為輕型，4例為普通型。同時，目前該病毒來源尚不明確。根據專家分析研判，不排除「物傳人」可能性。