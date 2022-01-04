Netflix（網飛）影集《艾蜜莉在巴黎》負評如潮，第二季劇中將一名來自烏克蘭的女性描繪成商店扒手，把她描繪成缺乏時尚感，且害怕遭到驅逐出境的角色，強化了某種國族刻板印象；烏克蘭文化部長卡欽科表示：「我們不能接受，這是冒犯。」他已為此向Netflix投訴。其實《艾蜜莉在巴黎》第一季發布時就曾受到批評，這部影集將法國人描繪成粗魯、戴貝雷帽且經常對伴侶不忠的民族。

Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）故事描述前往法國首都巴黎工作的年輕美國女性艾蜜莉（Emily Cooper），由好萊塢女星莉莉柯林斯（Lily Collins）飾演。

外媒報導指出《艾蜜莉在巴黎》劇情及角色刻劃涉及國族刻板印象。（外媒截圖）

在最新的第二季故事中，主角艾蜜莉在巴黎遇到來自烏克蘭基輔的「佩卓」（Petra），由烏克蘭女星達里亞潘琴科（Daria Panchenko）飾演，劇中「佩卓」在與艾蜜莉逛街途中，於百貨公司偷竊服飾，該劇將「佩卓」描繪成缺乏時尚感，且害怕遭到驅逐出境的新移民女性。

《艾蜜莉在巴黎》劇照

對此，烏克蘭文化部長卡欽科（Oleksandr Tkachenko）在加密通訊軟體Telegram上寫道：「1990年代和2000年代，烏克蘭人主要被描繪成『幫派分子』，隨著時間過去，這點已有改變，但也不能描繪成『小偷』。在《艾蜜莉在巴黎》劇中，有一個烏克蘭女子的諷刺性角色，我們不能接受，這是冒犯。這是烏克蘭人想給世界的印象嗎？『偷東西，什麼都想免費得到，害怕遣返』？不該這樣。」根據烏克蘭媒體報導，卡欽科已致函Netflix，抱怨對於「佩卓」的刻板印象描繪。

烏克蘭文化部長卡欽科投訴指《艾蜜莉在巴黎》侮辱烏國女性。（Telegram截圖）

一位住在巴黎的烏克蘭人哈維可（Yevheniya Havrylko）同意卡欽科的控訴：「該劇第二季第4集中描繪烏克蘭人形象，宛若低級笑話，是絶對的醜聞和羞辱，」該民眾在IG的發文至今已獲得超過7萬5,000個讚。但也有人為該劇集辯護，如一位烏克蘭電影製片人亞莫齊（ Natalka Yakymovych）說：「難道在電視劇中，烏克蘭人都不能是負面角色？顯然，我們都希望那女子來自莫斯科（俄羅斯），但你不能永遠總是想看到你心中所想要的。」

《艾蜜莉在巴黎》劇照

而這並非《艾蜜莉在巴黎》首次因為對不同國籍的人物刻畫而受到批評，該劇在第一季發布時就曾受到批評，尤其是在法國，因為這部影集強化了對於巴黎市及其居民的刻板印象；據悉，這部影集將法國人描繪成「沒有禮貌，成天戴著貝雷帽（berets），並經常在男女關係中不忠」的民族。

《艾蜜莉在巴黎》劇照

該節目的製作人達倫·史塔爾（Darren Star）在當時曾為該劇辯護，稱自己「通過迷人的鏡頭下觀看巴黎，因此並不願意致歉」。史塔爾還對《紐約時報》表示，他是借鑒了自己拜訪這座城市的親身經歷：「我想以一種非常美好的方式展示巴黎，鼓勵人們也能以我的方式愛上這座城市。」