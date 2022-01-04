銀行局副局童政彰。圖／魏喬怡

房價愈打愈高、買氣愈來愈旺，金管會、央行被逼得2021年12月得再祭打炒房措施原因曝光。金管會銀行局4日公布，2021年11月不動產放款總餘額達12.41兆元，再衝歷史新高，而國銀土建融與住宅貸款也較10月新增1162億元，這是繼去年六月單月新增放款破千億元後，再度出現單月不動產放款飆逾千億元，讓金管會不得不再研擬新的打炒房措施。

金管會主委黃天牧2021年底就預告將再出手打抄房。據了解，新政策即將出爐可能方向為配合央行針對餘屋貸款、高價住宅貸款、第3戶以上房貸等，上調銀行適用的風險權數，加強銀行控管不動產授信風險。

仔細檢視，金管會、央行去年三波打炒房措施，在上半年略見成效，然而，下半年放款增速又再起。據銀行局統計至2021年11月底，2021年前11月的購置住宅貸款與建築貸款總餘額達9626億元、年增率8.9％，不管是放款總額還是年增率都較2020年前11月的8618億元、8.8％來得高，增速並未放緩。

針對住宅建及企業建築放款總額從去年10月的12.3兆元持續攀升到11月的歷史新高12.41兆元，銀行局副局童政彰指出，「絕對數」雖是創新高，但這是因為銀行不斷吸收存款，所以一定要做放款，金管會一直緊盯放款品質。就2021年各月份的不動產放款增幅較2020年同期比較是逐月下降，從7月的10.26％一路降到9％。

央行、金管會幾波打炒房已引發建商公會的反對聲浪，認為各措施將不斷墊高建商成本、致建商無法生存。對此，童政彰指出，各部會為配合行政院健全房產發展方案，金管會主要關注兩點：一、銀行在整體授信資產品質的健全性，所以會要求提備呆、研議風險權數提高，都是要提高銀行損失承擔能力、強化營運的韌性，二、銀行吸收存款要把存款信用配置到一個合理的情況，不能扭曲市場資源配置。

童政彰指出，為提高國銀資產品質，金管會要求銀行有逾放就要儘速打掉，據銀行局統計至2021年11月底國銀備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率729.44％、達七倍，已來到史上新高，代表每一塊逾放就要提七元呆帳準備。