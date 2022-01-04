「宅神」朱學恒3日在臉書直播邀請資深媒體人黃暐瀚聊時事，卻突爆料民進黨立委高嘉瑜「上節目一坐定位就脫鞋子」。黃暐瀚聽到後連忙阻止，表示「人家女孩子不要這樣啦」。對此，朱學恒4日在直播節目秀出高嘉瑜說法表示「笑死，我的腳需要呼吸」。一同直播的前民進黨立委郭正亮則坦言「我上電視也都脫鞋子」。

民進黨立委 高嘉瑜。(圖/翻攝自 高嘉瑜臉書)

郭正亮4日受邀上朱學恒直播，朱學恒開場後先是提到，高嘉瑜透過Line向他表示「笑死，我的腳需要呼吸」。朱學恒坦言，他爆出這件事後，有許多高嘉瑜粉護航來罵他，說這東西太隱私了，讓他感到很困惑，現在是連女生的腳都不能談了嗎？並詢問郭正亮看法。

朱學恒4日在臉書直播秀出高嘉瑜對話。(圖/翻攝自 朱學恒Youtube頻道)

郭正亮則表示，「我也是耶！我上電視也都脫鞋子，因為我可以做腳底按摩啊！因為老幹部也脫鞋，所以甚感意外」。

朱學恒追問，黃暐瀚為何會認為這件事不能說？郭正亮分析「黃暐瀚很用心經營形象，是比較正經八百的人」。朱學恒認為，上節目脫鞋跟搭火車高鐵有人脫鞋一樣，後者大家會覺得很奇怪，前者道理也是一樣，這是禮儀問題，他個人不能接受。郭正亮忍不住碎碎念「這種人真奇怪…」，朱學恒說「我就是個嚴格標準的人」。