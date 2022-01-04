對於台北市長柯文哲元旦升旗被「罰站」，柯文哲的太太陳佩琪醫師3日在臉書發布長文回應，引起各界熱議。對此，陳佩琪今天(4日)表示，自己會寫臉書寫到意思表達清楚且澄清誤解為止，她還直言，自己以身為醫生為榮，如果很多人留言說「當個醫生有什了不起的」，「那我也準備好了，明天再發一篇」。

陳佩琪今天在臉書上發文表示，政治是眾人的事，先生既然從政了，就要把他做的一些政績、甚至是他私下的感受跟大家分享，臉書是自己唯一的發聲管道，有不清楚處，會更努力闡述，新的一年度，要更正向思考，我會寫到意思表達清楚且澄清誤解為止！

陳佩琪回憶，自己一路靠著自己的力量，最終考上台大醫學系，並澄清澎湖人考大學都是以一般生身分應考，沒加分、也沒任何優待，那時大學錄取率不高，我們每個人都是靠實力考上大學的。同時她也針對日前的另一篇臉書貼文內容進行澄清，指柯文哲飲食習慣很健康，並藉此跟大家衛教一下，吃泡麵充飢， 是偶爾為之的事。

至於升旗位置的安排，陳佩琪看到一位網友的留言後則說，2017年曾進總統府參與升旗一次，記得天都還沒亮，自己和柯文哲就到了，先被引導上總統府室內迴旋梯的二樓招待室內，那時已有眾多賓客在裡面。不一會兒工作人員說時間到了，於是大家魚貫走出總統府，市長在階梯上和大家揮揮手，我們其他人則先被引導到階梯下的定點位置，當時天色還很黑，大家幾乎穿著暗色大衣，沒注意位置是如何安排的，也沒注意身旁站著是什麼人，只知一個蘿蔔一個坑，有空位，維安人員也會填滿，典禮很精簡，結束後隨即被隨扈引導離開現場。

對於有人指稱她看不起醫護，陳佩琪直言，這實在是有夠離譜的誤解，並指疫情爆發以來，柯文哲因具醫療專業，多次巡查醫院、篩檢站、防疫旅館， 也多次探視和平醫院，「他說整天和醫療人員在一起，感覺上又回到當醫生的時代了」，呼應了自己對於考上醫學系、成為醫生很驕傲的想法。不過，今天寫這樣，如果很多人留言說「當個醫生有什了不起的」，那我也準備好了，明天再發一篇！

陳佩琪坦言，去年醫護很辛苦，特別是疫苗大量施打、篩檢站大排長龍的那段時間，夏天天氣炎熱，穿著密不通風的防護衣，有時看診到一半，都感覺自己快要中暑休克般，但辛苦歸辛苦，能參與防疫，還是覺得很榮幸，不只是為了單純疫苗施打這件事。

同時，陳佩琪也對自己做到了疫苗分配的「公正、正義」感到驕傲，把有限的疫苗打在當時有權利打的人身上，而不管這些人是貧賤富貴。同時她也想起自己在書中寫的一段「愛滋事件的省思」，並指柯文哲簽署無償器捐白皮書時曾說，這是要實現窮人的「器官分配正義」， 讓這社會的「窮人跟富人享有公平得到器官的機會」。現在他從政了，他說：「台灣社會要對窮人保有『教育』和『醫療』的平等權，否則窮人永無翻身的機會…」。