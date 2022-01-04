分手理由太瞎，有時後真的會讓人想翻白眼。有女網友分享，她被分手的理由竟然是因為長的太好看，前男友說想找個長相普通的女生結婚，貼文引起熱烈迴響，網友們也覺得太奇葩，表示「我到底看了什麼」。

一名女網友3日在Dcard發文表示，她跟前任在一起有幾年了，感情一直都蠻穩定的，有一天前任參加完朋友的婚禮後突然變得很冷淡，過了三天後就向她提出分手。分手過程兩個人都很冷靜，沒有任何的爭吵，但原PO還是想知道分手的理由。

於是原PO前男友這樣回應：「那天去參加朋友的婚禮，發現他的新娘長得很普通甚至有點醜，但是我認識朋友到現在印象中他的每任女友都超正，我跟朋友聊天講這件事後我朋友就跟我說，他認為那些長得好看的女生都不適合結婚，只有這種長得普通的才適合拿來娶，他這句話點醒了我，所以我想找個長相普通的女生結婚。」

原PO聽完後真的不知道該哭還是笑，她認為美醜是很主觀的東西，並不覺得自己有多好看，而且也沒有花很多錢在外表上面，既使花也是花自己的錢。原PO開玩笑表示，最近每次想到這個分手理由，腦海中會浮現出一個畫面，每當前男友將來的女友問起：「寶貝，你喜歡我什麼？」前男友回答：「我就喜歡你長得醜」。

貼文引起熱烈討論，許多人都覺得這個分手理由太瞎，不過也有網友分析真正原因，其實僅是因為原PO的前男友沒有愛了，「只要不愛了，什麼狗屁理由都可以拿來當武器，原PO看開點」、「其實想分很久了，隨便唬攏你而已，你別這麼認真」。