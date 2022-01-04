綜藝天王吳宗憲去年9月才把二女兒吳則含（Vivian）嫁出去，大女兒吳姍儒（Sandy）隨後也傳出好消息，確定要和圈外男友在今年1月29日辦婚宴；吳宗憲今（4）日在臉書曬出女兒親送的喜帖，更不禁有感而發地表示，在婚宴上可能又會再哭出來。

吳宗憲今日晚間在臉書上傳一張和大女兒Sandy的父女合照，兩人對著鏡頭嘟嘟嘴，看起來可愛又溫馨，而他手中拿著一張設計感十足的「卡片」，很精心別緻；他也馬上解惑，手裡拿的是Sandy的結婚喜帖，還忍不住自曝「哭了吧」，接著又提到Sandy婚宴時間，就先預告「嗯！爸爸又要再哭一次了」。

隔沒幾分鐘，Sandy也在臉書發文，表示喜帖印出來後，第一個就是拿個爸爸吳宗憲，而且笑說「給他的…第八秒？就已經被發上ig了」，也分享把喜帖發給爸爸的感覺，「微尷尬、頗害羞、偏緊張、很開心；另外Sandy透露，這張充滿亮點的喜帖是由未婚夫王先生設計，很開心他的神助攻。

而關於婚宴時間之所以訂在1月29日，Sandy有先澄清自己非先有後婚，29日則剛好隔天是小年夜，過年前應該不會驚動到太多人；Sandy也一度被問到婚後是否會淡出演藝圈，她說自己是事業心很重的人，也很享受這份工作，「婚姻是大事，但只是生活中的一件事，我絕對沒有要引退」。