兆豐銀行4日宣布，將與CWMoney存錢記帳App推出匯利率查詢與分行地圖搜尋功能，提供500萬使用者便利的金融查詢服務，免註冊登入即可一指查詢最新匯利率，並透過分行地圖查詢功能，找到最近兆豐分行前往辦理業務，可說已實踐場景金融「銀行即服務」的藍圖。

為打造便民的數位金融服務，兆豐銀行積極推動開放銀行金融資訊整合服務，包括108年與麻布記帳App合作匯利率查詢功能，成為台灣首波參與第一階段「公開資訊查詢」介接銀行，接著109年再度獲准為第二階段「消費者資訊查詢」集保e手掌握App首波合作銀行，並於110年4月完成資訊整合，只要消費者通過身分認證與授權，即可在集保e手掌握App查詢證券資產、存款餘額與交易明細等功能，現在兆豐銀則再下一城，和CWMoney存錢記帳App推出匯利率查詢與分行地圖搜尋功能。

兆豐銀指出，以往消費者想要查詢匯利率或帳戶餘額時，只能從銀行的官方網站、網路銀行或是行動銀行取得資訊，現在只要透過「開放銀行」的服務模式，就能夠讓消費者從「第三方服務提供者(TSP)」的平台上直接查詢自己在金融機構的金融資訊。

兆豐銀行指出，接下來也將積極推動開放銀行第三階段「交易資訊」服務，共同建立友善的金融生態圈，未來消費者可直接使用TSP業者的App進行轉帳支付、繳費等交易功能，在不同的生活場景中，快速、安全的享受各項金融服務。