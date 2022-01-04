陳時中先至桃機緊急應變中心開會，並聽取相關單位的疫情簡報，隨後進入機場管制區內，視察入境旅客的動線。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，為因應桃園機場群聚感染案件，陳時中指揮官於今日下午協同醫療應變組王必勝副組長、桃園市政府衛生局王文彥局長、衛生福利部疾病管制署北區管制中心及機場公司航運中心工作人員，實地進行入境旅客動線勘查，評估釐清風險，檢視第一線人員防護裝備及消毒情形，並啟動下列防疫作為：

一、 成立前進指揮所，由醫療應變組王必勝副組長擔任指揮官，統籌指揮相關防疫工作，進行跨單位溝通協調，並評估各單位現場作業風險，提出相關改善計畫。

二、 針對高風險旅客(14天內有症狀)之入境動線，重新釐清評估風險，避免與其他民眾、工作人員接觸，降低傳播可能性。

三、 配合桃園市政府衛生局採檢規劃「擴大、快速」戰略概念，擴大評估可能有在個案活動地(如清潔的廁所)活動之其他人員，快速進行相關篩檢。

陳時中受訪時表示，指揮中心會立即在桃機成立前進指揮所，並由王必勝統籌機場相關眾多單位，也會跟桃園市衛生局密切合作，希望能把疫情在最快的時間內控制住，前進指揮所也要討論機場內的相關動線、人員，是否可以有些精進的作為，再向指揮中心提出報告。

對於視察桃機的防疫作為，陳時中肯定桃機公司非常的努力，對於人員的管理及各方面都有相當作為，不過每件事情都會帶來經驗，希望能利用這次的桃機的經驗，引進到其他的相關的機場，做同樣應該要注意的事情，因此在此成立前進指揮所，不單只是桃機的問題，還可將桃機的經驗轉換到其他有入境作業的國際機場。