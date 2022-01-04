許效舜、夏宇童、羅美玲及黃馨儀上節目分享與另一半相處驚喜變驚嚇的親身經歷。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》日前邀請許效舜、夏宇童、羅美玲及黃馨儀上節目分享與另一半相處驚喜變驚嚇的親身經歷。許效舜笑談與小他24歲的太太小鐵滿是驚嚇的京都之旅，也透露因為自己屬虎、小鐵也屬虎，華人世界有說到家裡有三個屬虎的，出門就不用看黃曆，加上明年是虎年，所以小鐵很希望能幫許效舜再添一個虎子。但因為小鐵心臟有瓣膜的問題，許效舜怕她如果再懷孕，對身體負擔很大會有風險，以至於每次晚上看到小鐵對著他露出曖昧笑容，就會有點膽戰心驚，怕跟小鐵太有交集會產生愛的火花。

許效舜說，有次小鐵特地把兒子託媽媽照顧，精心計畫了兩人的日本京都之旅，還興奮規劃許多行程，因為年輕人比較知道怎麼玩，他就全權交給她處理。出發那天，小鐵還開心地說是訂商務艙機票可以不用等那麼久，所以就安排早上9點多上車，11點飛機起飛前一定可以完成check in。沒想到一上計程車後許效舜拿出機票一看，「哎呀」大叫一聲，發現11點其實是飛機抵達日本的時間，於是計程車出發不到10分鐘就折返，當下許效舜也只能提醒自己深呼吸千萬不要生氣，也讓他笑說：「我第一次出國那麼快到家！」

為了彌補過錯，小鐵查到當天下午4點還有一班飛機到關西，再從機場搭最後一班高鐵就可以到京都。兩人順利抵達關西後，小鐵自告奮勇去買了高鐵票，還仔細檢查有沒有買錯，就在兩人放上行李安穩坐上座位後，小鐵突然大聲尖叫長達15秒，才驚慌地說剛剛買高鐵票時把兩人的護照放在櫃台了，於是兩人趕緊拉著行李下車，許效舜比手畫腳東問西問後，終於在航警那邊找回護照，但最後一班高鐵早已開走，只剩最後一班巴士可搭，只是抵達飯店時間肯定超過晚上10點，因為怕太晚到飯店會取消訂房，許效舜只好趕緊拜託日本朋友，幫忙用電話跟飯店溝通表示兩人一定會到，這才免於流落日本街頭的命運。超驚嚇的京都之旅，讓許效舜當下苦笑說：「這不是真的」。

夏宇童表示自己最重視的就是生日跟耶誕節這兩個節日，某年生日時她就找了朋友們一起到家裡吃火鍋慶生，因為晚上有客人要來，她就先把家裡打掃一翻，把垃圾丟一丟，再趕緊出門工作。工作回來的夏宇童趕緊為了晚上的火鍋備料，忙翻天的她看到當時的男友在家裡走來走去，問他問題也都心不在焉的，後來朋友來了之後大家吃飯，男友還是心不在焉的模樣，加上上廁所又拿著手機，讓她覺得肯定有問題，於是夏宇童開口追問，沒想到男友竟然不耐煩要她不要問，讓夏宇童頓時火大，整個場面搞得有些尷尬，為了打圓場朋友就提議先切蛋糕。

但男友不但唱生日快樂歌時略帶敷衍，更在夏宇童要許願吹蠟燭前一刻，喊卡追問她有沒有看到一個袋子，而且放在桌子下方跟一堆袋子放在一起，讓夏宇童聽完一陣莫名奇妙回說沒看到，後來想到早上整理家裡看到那些袋子用不到就丟了。男友跟兩位一起來慶生的朋友，聽到之後趕緊衝到大樓的垃圾回收箱，想要找回那些袋子，在尋找的過程中，男友才很緊張地說，由於兩人一起住，怕被夏宇童發現生日驚喜，所以才把跟另外兩個朋友一起合買的整組T牌戒指項鍊藏在其中一個袋子裡，結果竟然被她丟了，於是一群人從晚上11點找到12點多，禮物最後當然沒找到，但夏宇童當年的生日就在翻找垃圾裡度過。