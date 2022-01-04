駭人爆炸瞬間曝！民眾亂丟瓦斯罐 土城垃圾車氣爆遭火噬（翻攝影片）

新北市土城區永豐路今（4日）下午3時許傳出垃圾袋氣爆意外，據了解，土城清潔隊員駕駛垃圾車收取垃圾時，一位民眾將裝有數個卡式瓦斯罐的垃圾袋丟進垃圾車中，垃圾經壓縮後引發氣爆及些微火勢，瓦斯罐瞬間爆開彈出，導致2名清潔人員一度燒燙傷。

透過垃圾車後方的紀錄器畫面可見，2名清潔隊員從民眾手中接過一包垃圾，並丟擲進垃圾車中，下秒間垃圾車突然發生爆炸，爆量的火焰自車中噴射出，鏡頭畫面瞬間被紅色烈焰遮蔽，原站在垃圾車後方的2名隊員見狀也趕緊跳車，後方倒垃圾民眾則害怕的往後退，深怕再發生爆炸。

據了解，起火原因疑似為民眾將卡式瓦斯罐作為一般垃圾處理，瓦斯罐經垃圾車擠壓後才引起氣爆與些微火勢。

土城清潔隊長林清博表示，2名被炸傷的隊員已被送往土城長庚醫院，意識清楚，分別有手前臂、後頸部一度灼傷情況，敷藥並預防性施打破傷風疫苗後，即可返家休養，目前警方也已抓到亂丟垃圾的民眾，對方已被帶至派出所做筆錄，詳情仍待調查釐清。

新北市土城2名清潔人員清運垃圾時，遭民眾亂丟的卡式瓦斯罐垃圾袋氣暴波及，手前臂、後頸部出現一度灼傷的狀況。（環保局提供）

新北市土城2名清潔人員清運垃圾時，遭民眾亂丟的卡式瓦斯罐垃圾袋氣暴波及，手前臂、後頸部出現一度灼傷的狀況。（環保局提供）

新北市土城區永豐路今下午3時許傳出垃圾袋氣爆意外，土城清潔隊員駕駛垃圾車收取垃圾時，一位民眾將裝有疑似卡式瓦斯罐的垃圾袋丟進垃圾車中，垃圾經壓縮後引發氣爆及些微火勢，瓦斯罐瞬間爆開彈出，導致2名清潔人員一度燒燙傷。（消防局提供）

新北市土城區永豐路今下午3時許傳出垃圾袋氣爆意外，土城清潔隊員駕駛垃圾車收取垃圾時，一位民眾將裝有疑似卡式瓦斯罐的垃圾袋丟進垃圾車中，垃圾經壓縮後引發氣爆及些微火勢，瓦斯罐瞬間爆開彈出，導致2名清潔人員一度燒燙傷。（消防局提供）

新北市環保局表示，亂丟垃圾的民眾已違反廢棄物清理法第12條規定，將依法處最高新臺幣6000元罰鍰，另依隊員及車輛損傷程度不排除提告及提出民事求償，而該名民眾現場未戴口罩違反防疫規定，亦將蒐集相關照片及影像事證後移請衛生局開罰。

環保局呼籲，民眾勿將高壓瓶罐、行動電源及粉狀物投入垃圾車斗內，以避免經擠壓、摩擦後產生火花爆炸，務必做好回收妥適處理，由於現在正逢春節大掃除前夕，環保局也已印製相關文宣再度加強宣導，請民眾務必配合。