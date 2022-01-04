無黨籍立委林昶佐罷免案進入倒數，林昶佐今指出，有1000多位往生者也在罷免連署名單內。中選會表示，連署前已死亡者除依法應予刪除（剔除）外，明顯偽造，故依法循例選務機關也會依刑事訴訟法規定予以職務告發，另轉請檢察機關查辦。

根據去年12月3日媒體報導，中選會表示，第10屆立委選舉台北市第五選舉區原選舉人總數24萬4748人，法定連署人應為2萬4475人以上；罷免案提出的連署人數為3萬8286人，經查符合規定人數為2萬7362人，不合規定人數1萬924人，已達法定連署人數，罷免案成立。

對於林昶佐今天的說法，中選會表示，有關所詢連署前已死亡者之連署部分，除依法應予刪除（剔除）外，因連署前死亡者之連署，亦為客觀且為明顯之偽造情事，故依法循例選務機關也會依刑事訴訟法規定予以職務告發，另轉請檢察機關查辦，合先敘明。二、另有詢有關本則新聞報導內容部分，請中選會或所屬選委會評論部分，經查本案係程序進行中的具體個案，並已依法訂於近日即1月9日舉行投票，故選務機關依法循例則不就程序進行中的具體個案進行評論，但會依法辦理選務，則請鑒察。

此外，林昶佐也反爆發起罷免案台北市議員鍾小平的料說，國民黨市議員吳志剛告訴他，鍾小平幾乎不去議會、通常也不去質詢。

林昶佐接受「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」節目訪問並細數任內政績，呼籲台北中正、萬華的朋友，1月9日要投下「不同意」罷免。

林昶佐節目中細數政績，指自己擔任立委以來，經手超過6千件選民服務和資源爭取，包含台北萬華地區電線桿地下化工程、中正區老舊荒地的活化再利用，都是他爭取的政績。

林昶佐強調，「停車場不會自己長出來」、「電線桿不會自己會爬到地下」，一定是從里長、議員到立委一起協力，把家園環境整理好。因此連在地的許多國民黨籍里長都支持他，反對這次的罷免案。

林昶佐說，罷免這一年多來就是把整個視聽搞亂，讓大家沒辦法明辨是非；他還說，罷免案發起人鍾小平曾在電視上說他不用做選服，只要上政論節目就好，政論就像選服。「居然有民眾以為是林昶佐說的？」

他還提到，有時候跟國民黨的吳志剛聊天，就問鍾小平到底為中正萬華爭取什麼？「結果，沒有。爭取振興補助更多的是民進黨台北市議員劉耀仁；我問他質詢的是什麼？他說，鍾小平通常不太去質詢，有次去質詢是去罵在地的里長」。

林昶佐指出，抹黑過程真的會讓大家以為是真的，這就很麻煩，也很浪費大家的時間；現在幾乎每年都在選舉，2020年選完，接著一大堆的罷免、公投、補選，「我真的覺得很消耗」。

他說，罷免陳柏惟的連署被抓到41位死人連署，而他的罷免連署1083份，是陳柏惟的25倍，他也告訴長輩們，你說連署案為何會過？有1000多位往生者也在連署名單內，長輩傻眼說，怎麼可以這樣，難道沒被抓，就是在抓法律漏洞。

他表示，他希望年輕人要站出來投票，投不同意罷免的原因不只是捍衛中正萬華這一席，而是要阻擋、制止這種罷免，至少讓國民黨回歸理性，不要再想用公投重返執政、不要用罷免推動個人的政治利益，例如鍾小平為了回國民黨所以要推罷免。

林昶佐說，國民黨若要重返執政不要再利用這些民主手段來惡搞大家。