民進黨立院黨團昨天提案召開臨時會共列出十項法案，其中就包括爭議性極大的地制法草案，總召柯建銘稱這些議案都是重中之重具急迫性，希望明天下午就能開始處理。國民黨立委江啟臣直言，比起未通盤考量區域均衡、財政分配的急就章合併，沒入酒駕者車輛應當是更要優先討論、更有急迫性的法案，痛批民進黨別打假球。

江啟臣指出，他在去年五月就提出修法，當時執政黨立委出面反對；但在去年底高雄發生酒駕重大事故後，如今交通部、陳其邁市長和部分綠營委員，都同意沒入車輛的修法方向，這顯示朝野有共識要力推酒駕修法。

他表示，然而很遺憾的民進黨黨團這次卻仍未將酒駕防制列入臨時會要處理的法案，他必須在此嚴正呼籲，這次臨時會，務必要審議酒駕沒入車輛，酒駕防制修法，每晚一天就多一個不幸的家庭。

江啓臣強調，高雄市歷經8天大執法，一共查獲535起酒駕案件，每天平均67件。無論是執法，或是立法，酒駕防制都仍有很大的進步空間。他呼籲，請蔡英文總統，別再只關心林靜儀，請柯建銘總召，別再只關心地制法，改變家鄉、防治酒駕，就在你們的一念之間。