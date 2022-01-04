大陸近年頻繁有企業深陷債務危機面臨破產邊緣，無論國企、民企都有不少案例，涉及領域也遍布房地產、半導體、零售、汽車等。這讓大陸國務院最新宣布，將實施企業信用風險分類管理，推動監管更加公平有效。

大陸央視4日報導，大陸國務院在常務會議中表示，要科學構建企業信用風險分類指標體系，及時歸集企業登記註冊、行政處罰、列入嚴重失信主體名單等信息，一視同仁對各類所有制企業信用風險進行分類。並且要運用分類結果提高監管效能，防止亂作為、任性執法。對低風險企業合理降低抽查頻次，對高風險或有不良記錄的企業有針對性加大抽查檢查力度。

國務院常務會議指出，像是涉及生命健康和安全的食品藥品、特種設備等領域實行重點監管、全鏈條監管。三要加強風險監測和預警。及早發現企業異常情況，前移監管關口，化解風險隱患。

此外，該會議還要求，部署全面實行行政許可事項清單管理的措施，規範權力運行更大程度利企便民。