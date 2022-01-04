正籌備中的香港科技大學廣州分校校長倪明選近日接受專訪表示，廣州分校預計今年中落成並在9月1日開學，規劃成為大陸第一間「無科系大學」，打破傳統學院架構，改採「樞紐模式」的融合學習。他說，「全世界大學都知道交叉學科重要，因為很多重要問題不是單一學科可以解決。廣州建校給了我們機會，由籌建開始就要做交叉學科」。

根據公開資料顯示，香港科技大學廣州分校位於廣州市南沙區東湧鎮，校地面積約1.1平方公里，由香港科技大學與廣州大學共同籌建，為「粵港澳大灣區規劃」發布後，首個具獨立法人資格的大陸、香港合作辦學機構。

倪明選日前接受香港01專訪時表示，香港科大廣州分校強調交叉學科，捨棄「學院」架構而提出「樞紐」模式。未來將設立4個樞紐包括功能、資訊、系統和社會樞紐。

倪明選指出，傳統的工學院、理學院、商學院等學院已有從基礎到應用研究的縱向架構，但各學院交叉不多、效用有限。設立樞紐則是「橫向架構」概念，需要各個樞紐連動以實現縱向架構。

倪明選舉例，功能樞紐有硬科學（自然科學）、軟科學等領域。其中硬科學是材料、微電子、能源、地球科學等；軟科學涉及人工智慧（AI）、電腦為主的數據科學。如再延伸至功能樞紐上方的話，系統樞紐是智慧交通、機械人等由硬科學、軟科學實現的系統；社會樞紐則研究和社會的緊密關係例如金融科技。

雖然香港科大廣州分校將成為大陸首間「無科系大學」，但倪明選坦言還有障礙需要跨越。他說，多年來交叉學科推廣成效不如預期，原因在於制度，雖有跨學院合作計畫，但各學院拿到經費後仍是各做各的。

另外學術考核機制也是主因，例如一個跨學科研究，電腦學科是主要發表領域，對金融領域考核貢獻不大，就會影響金融學界合作意願。