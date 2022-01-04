111年春節連假長達9天，因應返鄉、出遊車潮，公路總局今公布春節連續假期交通疏運計畫，預估連假期間省道易壅塞路段共24處，另86條國道客運路線提供票價優惠，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。

公路總局表示，春節假期間省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點，預判尖峰時段主要集中在初一至初五（2/1-2/5），亦規劃替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道相關交通疏導措施。

111年春節連續假期省道易壅塞路段及時段表。（公路總局提供）

111年春節連續假期省道交通管制措施表。（公路總局提供）

此外，台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸(含)以上大貨車通行，並實施大客車優先措施；南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施，以紓解車潮；台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻~香山及竹南地區等，已規劃封閉橫向路口、優化時制加強綠燈秒數，初三至初五（2/3-2/5）西濱交流道北上匝道入口封閉，將引導用路人至香山交流道銜接國道3號

公路總局於連假期間推出四項公共運輸優惠措施，鼓勵民眾多加搭乘：

一、86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠。

二、持電子票證搭乘44條台灣好行路線可享半價優惠。

三、搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車，可享一段票或基本里程免費優惠。

四、持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠及花東地區「在地有腳」租賃優惠。

公路總局提醒，搭乘公路客運民眾務必配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定、確實配戴口罩並維持適當社交距離，做好自我防護。

國道客運優惠路線列表。（公路總局提供）