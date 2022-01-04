受到疫情影響，2021年中部整體百貨零售市場規模預估縮水至690億元，年減約2.8％，惟百貨雙雄-新光三越與大遠百，在精品與五倍券神助攻下，2021年營收雙雙逆勢成長！其中，台中新光三越營收高達214億元（含稅），年增近4％，再度蟬聯全台百貨「店王」寶座！

而台中大遠百營收同樣表現亮眼、高達168億元，年增約13％，穩坐遠東百貨集團「店王」！台中百貨雙雄2021年聯手「吃」下382億元的市場大餅，囊括中部整體百貨零售市場逾半的市佔率！

根據市場調查，2021年包括中友、廣三、台中港三井OQUTLET等商場營收普遍下滑，預估中部整體百貨零售市場規模約在690億元，較2020年的710億元，整體業績衰減約2.8％，全靠百貨雙雄撐起中部百貨市場規模。

展望2022年，中部百貨零售業者普遍看好疫後，百貨零售市場買氣升溫，加上2022年在台中港三井OUTLET二期商場加入，以及Q4預計將有東區「三井lalaport」購物商場加入市場下，中部整體百貨零售市場規模可望進一步擴大。

台中大遠百店長藍卓成表示，2021年因為疫情影響，國人無法出國旅遊購物，間接帶動精品業績大幅成長，同時因為宅經濟發威，家電與家用品等業種熱賣，加上五倍券效益發酵，助攻大遠百2021年業績表現相當亮眼！展望2022年，大遠百元旦連假表現最亮眼的依舊是精品、家用家電及服飾業種，業績均呈現雙位數成長，2022年營收可望續創新高。

2021年大台中百貨市場受到疫情衝擊，多家百貨商場因為確診者足跡、紛紛被迫休館，新光三越台中店因此休館三天，2021年營收還能逆勢增長近4％，就連百貨同業都說：「太強了，不愧是全台百貨店王！」

新光三越台中店2021年表現最佳的業種，就是精名品及家用品，而改裝效益持續發酵，以及周年慶業績呈雙位數成長，都是2021年業績逆勢成長的重要關鍵。

此外，中友百貨2021年因為確診者足跡被迫休館多達七天，加上疫情影響買氣，中友2021年營收72.8億元、下滑了8.2％。不過，中友強調，2022年元旦假期業績表現不俗，較2021年同期成長約14.4％，對於2022年的營收表現抱持樂觀。