中央流行疫情指揮中心2日公布北市一間防疫旅館發生疑似群聚感染，確診個案分別為案16941、案17181，而案17181曾到社區幼兒園接送小孩，因此，該幼兒園停課2天，經1月3日及1月4日兩日篩檢結果共84人接受篩檢，截止今日下午6點採檢結果顯示74人為陰性，另外10人等待篩檢結果。

北市某幼兒園家長於自主健康管理期間確診案，該案所匡列的同班幼兒經一採結果皆為陰性，此外，於停課期間校方也通知其他班級的幼兒家長鼓勵篩檢，經1月3日及1月4日兩日篩檢結果共84人接受篩檢，截止今日（1月4日）採檢結果顯示74人為陰性。

教育局指出，依台北市各級學校及幼兒園因應變種Delta病毒匡列隔離及停課指引，考量所屬的班級師生經採檢皆為陰性，除該名確診家長之幼兒仍需持續於隔離至14日以外，其餘幼兒皆於111年1月5日起復課。

教育局表示，復課後學校仍將持續加強入校師生健康狀況監測，避免不同班級間的幼兒交叉互動，以降低園內師生受到疫情影響的風險。