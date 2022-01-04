第一銀行信用卡業務表現亮眼，截至2021年底止，信用卡總流通卡數突破141萬卡、總有效卡數約85萬卡，皆穩居泛公股銀行之冠。為提供廣大卡友更優質的數位體驗，第一銀行信用卡官方網站全面升級，貼近卡友使用的需求，採用響應式網頁設計，從手機、平板到桌上型電腦各種裝置，以符合版面大小的樣式動態顯示網頁內容，靈活呈現第一銀行的訊息活動，打造「直覺瀏覽」服務，充分契合各裝置使用族群的搜尋需求。

為歡慶第一銀行信用卡新官網上線，特別推出廣受卡友喜愛的保費活動，即日起到2022年12月31日，首次新增以第一銀行信用卡代扣繳任一保險公司新臺幣保費，除信用卡原權益回饋外，不限消費金額，登錄再享「筆筆加碼回饋1％」刷卡金回饋，單筆滿百萬再贈「頂級家電」，搭配一卡通聯名卡，最高回饋4％，回饋率堪稱業界最高；或可選擇保費金額單筆滿6000元，登錄享自動12期分期0利率，超低的分期門檻，讓您保障足夠又能聰明理財。

第一銀行信用卡官網入口以清爽乾淨的情境式圖片呈現，卡片介紹與刷卡優惠一目了然，從選單到使用介面都更加便利，卡友可直接點選有興趣的項目，快速找到辦卡與活動訊息，掌握刷卡換回饋的先機，而卡友最常造訪的「常用連結」，例如：活動登錄、紅利兌換、線上繳信用卡費等，可快速立即取得服務，提供一站式金融服務。

另外，第一銀行信用卡官網也新增悠活與公益專區，讓樂齡族享受數位生活的便利性，並可線上捐贈紅利點數，讓卡友「紅利點點變愛心」。且為提升國內行動支付交易量，同步提供企業戶線上申辦收單業務的功能，讓企業主專心打拼事業同時可快速得到金融機構的支援。