深陷財務危機的大陸地產巨頭下屬企業開發案被責令拆除，再次引發恒大地產未來命運與大陸房地產業走向的關注。陸媒指出，恒大海南海花島39棟樓總價值高達77.4億元人民幣（約合台幣335億元），被海南儋州市官方責令限期拆除，恒大所屬的恒大童世界集團對此回應稱，該決定書針對2號島的39棟樓，未涉及其他物業，將依決定書積極溝通、妥善處理。

《多維新聞》報導，恒大童世界集團（原海花島產業集團）發佈消息稱，儋州市綜合行政執法局給恒大下發了海花島39棟建築《行政處罰（限期拆除）決定書》，該決定書僅針對位於2號島的2-14-1地塊39棟樓，不涉及海花島其它地塊，也就是不涉及60,567戶已收樓業主及628戶未收樓業主的地塊和樓宇。恒大方面將按照決定書的指引，積極溝通、妥善處理。

恒大童世界集團表示，2017年以來，恒大方面根據環保、海洋督察對海花島提出的海洋生態修復、涵管橋整改等要求，正在「堅定不移、不折不扣地積極整改」。

根據地產經紀公司指出，海花島房子售價在每平方米1.8萬元人民幣（合台幣7.8萬元）左右，此次被通知拆除的39棟樓合計43萬平方米，涉及房產價值約77.4億元人民幣。

2021年12月30日，海南省儋州市綜合行政執法局對恒大童世界集團旗下的儋州信恒旅遊開發有限公司下發了《行政處罰（限期拆除）決定書》，稱位於儋州市白馬井鎮海花島2號島三(六)期項目共建設39棟樓，總建築面積434,941.46平方米，因違法取得的規劃許可證已被撤銷，該專案存在違反《中華人民共和國城鄉規劃法》第四十條之規定情形，依據規定，現責令該公司在10日內自行拆除上述違法建築物。

據悉，恒大海花島已累計投入約810億元人民幣（合台幣3505億元）。海花島由1號、2號和3號島組成，其中，1號島主要為酒店、遊樂園、商業街等公共商業配套，2號島、3號島以住宅為主。此次處罰決定書要求限期拆除的建築，均位於作為居住功能區的2號島。

恒大海花島於2010年由儋州市政府與恒大集團合作開發，通過中國國家海洋局環境保護司的規劃審查，並取得全部《海域使用權證書》；自2015年起，恒大通過公開招拍掛方式取得土地使用權，並開始開發建設。經過6年多的建設，海花島已累計投入約810億元人民幣。