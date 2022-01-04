Netflix最近上架的政治諷刺電影《千萬別抬頭》，除了集合李奧納多狄卡皮歐、珍妮佛勞倫斯等大咖出演而引起各界關注。同時，由於這部電影的內容和台灣政治環境有不少相似之處，也在PTT上掀起討論，PTT電影版更大動作欲修改版規限制相關討論。

對於PTT電影版版主讓鄉民投票決議「板上開放政治相關電影延伸討論台灣政治，但要原文內文有提到，推文才能推」或「維持主題非台灣現在政治的電影禁止討論台灣現在政治」，不少鄉民都感到十分傻眼。

同時，更有鄉民發文指出，這部片的劇情涉及「掌控媒體的總統、女總統、只顧政治利益、網軍洗腦人民、鬥臭警告有危險的科學家、政論節目跟媒體大肆批判科學家，還作梗圖抹黑他、真的發現大禍臨頭，政治人物第一件事就是搭太空梭準備落跑、最後在這些政客的操作下，世界真的毀了」等元素，「你說這種劇情不被自我審查，可能嗎？」

其他網友們則紛紛表示，「鬼島寫實記錄片，悲啊」、「你各位自綠一點」、「總統很明顯在嘲諷川普，但換成某人帶入也行」、「根本就是鬼島紀錄片吧」、「明知道在諷刺美國，尤其是總統誰很明顯，但不自覺就會轉換到某地...反觀一下也不行？」、「還剩幾集可以逃」。

還有些網友則聯想到現實中的台灣政治環境，「太寫實的片，導演編劇是有來台灣取經嗎？」、「編劇是不是有關注台灣還是來台取材？」、「編劇真的不是取材台灣嗎？」、「編劇是不是台灣人」、「編劇沒台灣人嗎？」