鄧佳華拍攝前被強制…清潔好幾次　《華根初上》導演大爆「職業傷害」

繼《華根初上》的女優苡若受訪後，導演圤智雨也接受〈觸Mii〉專訪，獨家曝光拍攝背後的秘辛，除了提到拍攝鄧佳華的特別之處，也為先前辭演的女優孟若羽打抱不平，認為她辭演有理，拍攝成人片就算有簽約，也不應強迫演出。

導演圤智雨直言鄧佳華衛生習慣太差。（圖／翻攝觸Mii影片）

圤智雨一開始就直言鄧佳華的衛生習慣很差，他導演生涯以來，首度需要一再檢查男優的清潔狀況，首次見到鄧佳華時他不只有腳癬、指甲像僵屍，就連肚臍也都是汙垢，在拍攝前幾日還特別安排了清潔日來逼迫鄧佳華洗澡洗乾淨，到了拍攝當日還要他連洗兩次，甚至需要戴上矽膠手套，來檢查「小華」，確保鄧佳華的清潔狀況。

其次，他在確定合作的記者會上，看到鄧佳華在「示範體位」時，竟脫口問對方：「你吃飽了嗎？」讓他嚇得把原本要設定的劇情都刪除，一點台詞都不留下。不過他也認同苡若所說，鄧佳華在拍攝時能夠順利勃起完成拍攝，讓他相當意外，然而對於鄧佳華是否能夠成為職業男優，圤智雨以電影為例，表示拍鄧佳華就像續集電影，第一集大家覺得新鮮而來看，到了第二集也許還是會賣座，但聲量想必會下降，但第三集以後可能就看膩了，不看好鄧佳華的男優之路。

原先鄧佳華合作的女優孟若羽，因受不了輿論壓力最終辭演。（圖／孟若羽IG）

最後說到孟若羽的辭演風波，甚至被網紅游否希狠酸：「拍成人片都不用簽約的嗎？當初說要演是不是想蹭流量？」對此他表示就算簽了約，上了法庭難道要說對方不願意發生性行為？如果強迫對方履約，那豈不是成了黑心片商？更反擊游否希才是想蹭流量的人，為孟若羽抱不平，拍攝成人片應該是你情我願，不應該再攻擊她。